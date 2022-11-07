Страны G7 помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры — Finance.ua

Страны G7 помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры
Министры иностранных дел «Большой семерки» согласились с необходимостью механизма координации, чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру.
Об этом сообщает Reuters.
«Это то, что будет в центре внимания этой группы в ближайшие дни и недели», — сказал журналистам чиновник Госдепартамента США.
Министры иностранных дел группы богатых демократий G7 обсудят, как лучше скоординировать дальнейшую поддержку Украины после недавних атак россии на энергетическую инфраструктуру, которые привели к массовым отключениям электроэнергии.
Вторжение россии в Украину станет главной темой двухдневной встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с его коллегами из G7 в западногерманском городе Мюнстер.
Напомним, США намерены помочь Украине пройти зиму в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид в интервью заявила, что помощь будет включать несколько элементов.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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