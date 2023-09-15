Страны G7 объявят о запрете российских алмазов — Finance.ua

Страны G7 объявят о запрете российских алмазов Сегодня 19:47 — Мир

Страны G7 объявят о запрете российских алмазов

Страны «Большой семерки» (G7) объявят о косвенном запрете на российские алмазы в ближайшие две-три недели. Запрет вступит в силу в январе.

Об этом заявил представитель правительства Бельгии, сообщает Reuters.

Напомним, лидеры страны «Большой семерки» на саммите в Токио в мае согласились работать вместе над отслеживанием российских алмазов, но пока не начали вводить прямой запрет на прибыльную для Москвы торговлю драгоценными камнями.

Переход к отслеживанию российских алмазов через границу должен проложить путь к запрету на импорт в будущем.

Предыдущие попытки ввести санкции в отношении российских драгоценных камней в Европе встретили сопротивление со стороны стран-импортеров, таких как Бельгия, утверждающих, что это приведет к перемещению торговли алмазами в другое место.

На уровне ЕС запрет на алмазы потребует поддержки всех государств-членов. Бельгия заявила, что потенциально будет открыта для предложения, но только в том случае, если будет создан эффективный механизм G7.

Напомним, Бельгия предложила ввести систему, которая позволит отслеживать российские алмазы и усложнит процесс перемаркировки драгоценных камней в третьих странах.

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