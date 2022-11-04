Страны G7 и Австралия согласовали установление предельной цены на российскую нефть — Reuters Сегодня 11:45 — Энергетика

В четверг, 3 ноября 2022 года, страны Большой семерки и Австралия предварительно договорились об установлении предельной цены на российскую нефть в конце месяца.

Как стало известно из собственных источников Reuters , представители США и стран G7 вели интенсивные переговоры по установлению верхнего предела цены на морские поставки нефти из россии в течение нескольких недель. Такой шаг мог бы гарантировать, что санкции ЕС и США, введенные против рф из-за ее вторжения в Украину, не перекроют мировой рынок нефти.

«Коалиция согласилась, что верхний предел будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой по отношению к индексированной цене. Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка», — приводит издание слова источника.

Отмечается, что страны пока не согласовали первоначальную граничную цену на российскую нефть. Она будет устанавливаться в ближайшие недели.

Регулярный механизм пересмотра граничной цены на российскую нефть позволит в случае необходимости стабилизировать рынок. Кроме того, это не позволит россии манипулировать ценами.

УНІАН По материалам:

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