Страны G7 готовят инвестиционный план для Украины — Finance.ua

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Страны G7 готовят инвестиционный план для Украины

Казна и Политика
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Страны G7 готовят инвестиционный план для Украины
Страны G7 готовят инвестиционный план для Украины
Страны «Большой семерки» (G7) планируют создать «карту инвестиционных возможностей» для Украины. Она должна упростить работу иностранных компаний в Украине.
Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Роберт Габек, пишет Spiegel.
По словам Габека, торговые палаты западных стран должны выработать и объединить рекомендации для иностранных компаний, чтобы облегчить работу в Украине.
Однако немецкие компании уже могут инвестировать в Украину, сказал Габек после встречи с украинским коллегой Юлией Свириденко на саммите министров экономики G7 в Бранденбурге.
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Карта инвестиционных возможностей необходима для скорейшего обновления Украины, уточнил Габек.
Свириденко сообщила, что Украина воюет на двух фронтах — экономическом и военном.
«Очень важно обеспечить возможность инвестиций в Украину», — говорит первый вице-премьер-министр Украины.
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Немецкий министр согласился с оценкой, что на восстановление Украины необходимо около 350 млрд евро, добавив, что «это гигантская сумма».
Напомним, Украине требуется на восстановление и отстройку $349 млрд, свидетельствует общая оценка правительства Украины, Европейской комиссии и Всемирного банка, презентованная в Брюсселе. В ближайшие месяцы эта цифра вырастет, поскольку война продолжается.
Украинское правительство на международной конференции при участии международных доноров в швейцарском Лугано представило план восстановления Украины на $750 млрд, рассчитанный на 10 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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