Страны G7 готовят инвестиционный план для Украины — Finance.ua

Страны G7 готовят инвестиционный план для Украины Сегодня 15:48 — Казна и Политика

Страны G7 готовят инвестиционный план для Украины

Страны «Большой семерки» (G7) планируют создать «карту инвестиционных возможностей» для Украины. Она должна упростить работу иностранных компаний в Украине.

Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Роберт Габек, пишет Spiegel

По словам Габека, торговые палаты западных стран должны выработать и объединить рекомендации для иностранных компаний, чтобы облегчить работу в Украине.

Однако немецкие компании уже могут инвестировать в Украину, сказал Габек после встречи с украинским коллегой Юлией Свириденко на саммите министров экономики G7 в Бранденбурге.

Карта инвестиционных возможностей необходима для скорейшего обновления Украины, уточнил Габек.

Свириденко сообщила, что Украина воюет на двух фронтах — экономическом и военном.

«Очень важно обеспечить возможность инвестиций в Украину», — говорит первый вице-премьер-министр Украины.

Немецкий министр согласился с оценкой, что на восстановление Украины необходимо около 350 млрд евро, добавив, что «это гигантская сумма».

Напомним, Украине требуется на восстановление и отстройку $349 млрд, свидетельствует общая оценка правительства Украины, Европейской комиссии и Всемирного банка, презентованная в Брюсселе. В ближайшие месяцы эта цифра вырастет, поскольку война продолжается.

Украинское правительство на международной конференции при участии международных доноров в швейцарском Лугано представило план восстановления Украины на $750 млрд, рассчитанный на 10 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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