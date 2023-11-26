Страны ЕС выловили 3,4 млн тонн рыбы в 2022 году — Finance.ua
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Страны ЕС выловили 3,4 млн тонн рыбы в 2022 году

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Вылов рыбы в странах Европейского Союза в 2022 году составил 3,4 млн тонн, сообщается в пресс-релизе статистического управления ЕС.
Рыболовецкий флот Испании в прошлом году выловил пятую часть общего объема — 752 тыс. тонн. Второе место заняла Франция (517 тыс. тонн), третье — Дания (459 тыс. тонн).
Около 70% общего улова ЕС пришлось на северо-восточную часть Атлантического океана. Основными видами выловленных здесь видов рыбы были сельдь (19%), килька (14%), путасу (11%) и скумбрия (10%).
На Средиземное и Черное моря пришлась примерно десятая часть всего вылова, преобладающими видами здесь были сардины (22%) и анчоусы (18%).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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