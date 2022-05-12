Страны ЕС согласовали позиции по хранению газа — Finance.ua

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Страны ЕС согласовали позиции по хранению газа

Сегодня 11:44Энергетика
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Совет ЕС получил мандат на переговоры с Европарламентом о предложении по хранению природного газа странами блока.
Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС.
В целях повышения безопасности поставок в нынешних геополитических обстоятельствах предлагается заполнить хранилища в ЕС перед началом следующего холодного сезона и создать условия для солидарного обмена между странами-членами.
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Определяются правила для хранения газа в подземных хранилищах и возможности учета хранилищ сжиженного природного газа, а также ограничения обязательства до определенного объема от годового потребления страны в течение последних 5 лет — во избежание непропорциональной нагрузки на отдельные страны блока, обладающие крупнейшими хранилищами.
Поскольку не у всех членов ЕС есть газовые хранилища, предполагается, что они будут иметь доступ к резервам других стран, но должны будут вносить свой вклад в финансирование за заполнение и хранение.
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Также договорились об обязательной сертификации всех мощностей, чтобы снизить потенциальные риски внешнего воздействия на эту инфраструктуру.
Страны договорились, что эти обязательства будут действовать до конца 2026 года.
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Для островных государств — Кипр, Мальта и Ирландия — предусмотрено исключение, пока они не соединены напрямую с газотранспортной системой других членов ЕС.
Теперь должны начаться переговоры с Европарламентом, чтобы финализировать документ и официально одобрить его.

Что ждет газотранспортную систему Украины

По материалам: Українська правда
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