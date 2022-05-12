Страны ЕС согласовали позиции по хранению газа — Finance.ua

Совет ЕС получил мандат на переговоры с Европарламентом о предложении по хранению природного газа странами блока.
Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС.
В целях повышения безопасности поставок в нынешних геополитических обстоятельствах предлагается заполнить хранилища в ЕС перед началом следующего холодного сезона и создать условия для солидарного обмена между странами-членами.
Определяются правила для хранения газа в подземных хранилищах и возможности учета хранилищ сжиженного природного газа, а также ограничения обязательства до определенного объема от годового потребления страны в течение последних 5 лет — во избежание непропорциональной нагрузки на отдельные страны блока, обладающие крупнейшими хранилищами.
Поскольку не у всех членов ЕС есть газовые хранилища, предполагается, что они будут иметь доступ к резервам других стран, но должны будут вносить свой вклад в финансирование за заполнение и хранение.