Страны ЕС получат €3,5 миллиарда для приема украинских беженцев — Finance.ua

Страны ЕС получат €3,5 миллиарда для приема украинских беженцев

Сегодня 09:36 — Мир

Страны ЕС получат €3,5 миллиарда для приема украинских беженцев

Совет ЕС объявил о принятии правового решения о предоставлении странам-членам дополнительной суммы в размере 3,5 млрд евро для использования в течение текущего года для обустройства и обеспечения потребностей беженцев, спасающихся от российской войны против Украины.

«С целью помощи в приеме беженцев, выезжающих из Украины в результате российской агрессии, Совет ЕС сегодня принял правовой акт, предоставляющий дополнительную сумму в 3,5 млрд евро на текущий год. Страны-члены будут получать такое финансирование в соответствии с количеством прибывающих из Украины беженцев», — говорится в сообщении.

Новые регуляторные правила увеличивают объемы финансирования в рамках так называемого фонда на помощь на восстановление регионов и территорий Европы (REACT-EU), который является сегодня одним из наиболее масштабных финансовых инструментов ЕС, а также выделение ресурсов из Фонда европейской помощи для наиболее нуждающихся (FEAD).

Эта помощь будет направлена в страны ЕС, у которых общая граница с Украиной и которые оказались «на линии фронта» миграционных процессов, а также для других европейских стран, где количество беженцев из Украины после начала российской агрессии превысило 1% от общего количества населения.

Такое решение позволит снизить давление на бюджеты европейских стран, принимающих у себя украинцев, спасающихся от путинской войны против Украины.

Справка Finance.ua:

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информационный портал о Чехии составил для беженцев из Украины список полезных сайтов, где публикуются объявления о работе в стране;

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