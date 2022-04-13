Страны ЕС получат €3,5 миллиарда для приема украинских беженцев — Finance.ua
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Страны ЕС получат €3,5 миллиарда для приема украинских беженцев

Сегодня 09:36Мир
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Страны ЕС получат €3,5 миллиарда для приема украинских беженцевСтраны ЕС получат €3,5 миллиарда для приема украинских беженцев
Совет ЕС объявил о принятии правового решения о предоставлении странам-членам дополнительной суммы в размере 3,5 млрд евро для использования в течение текущего года для обустройства и обеспечения потребностей беженцев, спасающихся от российской войны против Украины.
Такая информация обнародована на сайте Европейской комиссии.
«С целью помощи в приеме беженцев, выезжающих из Украины в результате российской агрессии, Совет ЕС сегодня принял правовой акт, предоставляющий дополнительную сумму в 3,5 млрд евро на текущий год. Страны-члены будут получать такое финансирование в соответствии с количеством прибывающих из Украины беженцев», — говорится в сообщении.
Новые регуляторные правила увеличивают объемы финансирования в рамках так называемого фонда на помощь на восстановление регионов и территорий Европы (REACT-EU), который является сегодня одним из наиболее масштабных финансовых инструментов ЕС, а также выделение ресурсов из Фонда европейской помощи для наиболее нуждающихся (FEAD).

Статус беженца: как получить

Эта помощь будет направлена в страны ЕС, у которых общая граница с Украиной и которые оказались «на линии фронта» миграционных процессов, а также для других европейских стран, где количество беженцев из Украины после начала российской агрессии превысило 1% от общего количества населения.
Такое решение позволит снизить давление на бюджеты европейских стран, принимающих у себя украинцев, спасающихся от путинской войны против Украины.

Справка Finance.ua:

  • с начала полномасштабного вторжения россии свои дома покинули 11,4 млн украинцев. Из страны уже уехали 4,4 млн граждан;
  • информационный портал о Чехии составил для беженцев из Украины список полезных сайтов, где публикуются объявления о работе в стране;
  • в польских приграничных городах начался обратный поток людей в сторону украинской территории.
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По материалам: Укрінформ
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