Страны ЕС готовят компромиссный план по ограничению цен на газ — Finance.ua

Страны ЕС готовят компромиссный план по ограничению цен на газ Сегодня 16:45 — Энергетика

Страны ЕС готовят компромиссный план по ограничению цен на газ

Вопрос ограничения цен на газ будет доминировать на встрече Европейского Союза в среду. Министры энергетики ЕС в Праге попытаются дать более четкие инструкции о том, что Европейская комиссия должна предложить в качестве следующего чрезвычайного энергетического мероприятия блока.

Об этом сообщает Reuters

ЕС, в состав которого входят 27 стран, планирует следующий шаг, чтобы снизить цены на стремительно растущие энергоносители и защитить потребителей от растущих счетов, поскольку Европа приближается к зиме в условиях дефицита российского газа, кризиса стоимости жизни и надвигающейся угрозы рецессии.

«Мы все согласны, что нам нужно что-то делать дальше. Точные механизмы могут занять некоторое время», — сказал министр климата Ирландии Имон Райан по прибытии на встречу.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что на следующей неделе Брюссель предложит новые меры в области энергетики, и любые дальнейшие общеевропейские меры должны быть подкреплены «широким консенсусом» между странами. До сих пор его найти было трудно.

Поскольку цены на газ почти на 90% выше, чем год назад, большинство стран ЕС заявляют, что хотят установить потолок цен на газ, но не могут найти компромисс в этом вопросе.

Переговоры лидеров ЕС на прошлой неделе по этому вопросу мало что прояснили. Эти обсуждения «пошли по всем направлениям», сказал один из дипломатов ЕС, ссылаясь на многочисленные варианты, включая ограничение цен на весь газ, трубопроводный газ или только используемый для производства электроэнергии газ.

Некоторые страны, в том числе Германия, крупнейший газовый рынок Европы по-прежнему выступают против, предупреждая, что широкий потолок цен может означать, что странам будет сложно привлечь поставки с конкурентных по цене мировых рынков, поскольку они пытаются заменить российские поставки.

Германия и Нидерланды выдвинули свои собственные предложения перед встречей в среду, предлагая 10 «беспроигрышных» мер ЕС, включая новую базовую цену на сжиженный природный газ, более жесткие цели по экономии газа и переговоры о более низких ценах с другими поставщиками, такими как Норвегия.

«Переговоры с нашими партнерами по поиску взаимовыгодного партнерства намного лучше, чем ограничение цен на импортный газ», — говорится в документе.

Министр энергетики Норвегии Терье Осланд, присоединившийся к встрече в среду вместе с другими не входящими в ЕС европейскими странами, заявил, что его страна «не рекомендует» устанавливать потолок цен на газ.

«Иберийская модель»

Один из чиновников ЕС был оптимистичен, что компромисс может быть найден, и сказал, что страны склоняются к «иберийской модели» ограничения цены на газ, используемый для производства электроэнергии.

Испания и Португалия ввели эту схему в июне, что помогло снизить местные цены на электроэнергию. Идея получила поддержку среди других стран, хотя некоторые опасаются, что это может повысить спрос на газ в ЕС, поскольку после этого потребление газа по Испании увеличилось.

Страны ЕС уже ввели чрезвычайный сбор на непредвиденную прибыль от энергетики, обязательства по заполнению хранилищ газа и ограничению спроса на электроэнергию, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители, вызванным сокращением поставок газа россией после вторжения в Украину.

Но давление с целью согласования дополнительных общеевропейских мер усилилось после того, как Германия заявила, что потратит до 200 млрд евро на защиту своих потребителей и предприятий от высоких затрат на энергию, что повлекло негативную реакцию некоторых стран по неравномерному оказанию национальной поддержки.

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