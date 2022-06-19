Страны "Большой семерки" обвинили россию во взлете мировых цен на продовольствие — Finance.ua

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обвинили россию, развернувшую войну против Украины, в росте мировых цены на продовольствие. Военные действия угрожают глобальной продовольственной безопасности.
«Для послов G7 не может быть никаких сомнений: агрессивная война России угрожает глобальной продовольственной безопасности. Россия блокирует экспорт миллионов тонн украинского зерна на мировые рынки. Рост мировых цен на продовольствие является прямым результатом действий россии», — говорится в заявлении G7AmbReformUA в Twitter.
Ранее сообщалось, что в Украине остаются заблокированными 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур. Все это продовольствие могло быть поставлено на экспорт, если бы не блокада портов Черного моря, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он подчеркнул, что разблокирование экспорта украинского зерна сейчас является ключевым вызовом, стоящим перед аграриями.
Кроме того, важным вопросом является сохранение нового урожая, учитывая уничтожение российскими войсками зерновой инфраструктуры. Минагрополитики, в частности, рассматривает возможность организации мобильных хранилищ. Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 млн тонн, отметил Шмыгаль.
Турецкие государственные СМИ сообщили, что Турция, россия и Украина активно обсуждают зерновую деблокаду Черного моря. Для этого был сформирован открытый канал связи по линии министерств обороны каждой из стран.
«Сделан новый шаг к решению проблемы. Под руководством [министра обороны Турции Хулуси] Акара был сформирован открытый канал связи, чтобы более подробно изучить вопрос», — сообщил государственный телеканал TRT Haber.