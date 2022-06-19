Страны "Большой семерки" обвинили россию во взлете мировых цен на продовольствие — Finance.ua

Страны "Большой семерки" обвинили россию во взлете мировых цен на продовольствие

Сегодня 12:18 — Мир

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обвинили россию, развернувшую войну против Украины, в росте мировых цены на продовольствие. Военные действия угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Рост мировых цен на продовольствие является прямым результатом действий россии», — говорится в заявлении «Для послов G7 не может быть никаких сомнений: агрессивная война России угрожает глобальной продовольственной безопасности. Россия блокирует экспорт миллионов тонн украинского зерна на мировые рынки.», — говорится в заявлении G7AmbReformUA в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Украине остаются заблокированными 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур. Все это продовольствие могло быть поставлено на экспорт, если бы не блокада портов Черного моря, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что разблокирование экспорта украинского зерна сейчас является ключевым вызовом, стоящим перед аграриями.

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Кроме того, важным вопросом является сохранение нового урожая, учитывая уничтожение российскими войсками зерновой инфраструктуры. Минагрополитики, в частности, рассматривает возможность организации мобильных хранилищ. Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 млн тонн, отметил Шмыгаль.

Турецкие государственные СМИ сообщили, что Турция, россия и Украина активно обсуждают зерновую деблокаду Черного моря. Для этого был сформирован открытый канал связи по линии министерств обороны каждой из стран.

«Сделан новый шаг к решению проблемы. Под руководством [министра обороны Турции Хулуси] Акара был сформирован открытый канал связи, чтобы более подробно изучить вопрос», — сообщил государственный телеканал TRT Haber

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