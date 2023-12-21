Страны Балтии почти на год ускоряют процесс отсоединения электросетей от россии — Finance.ua

Страны Балтии почти на год ускоряют процесс отсоединения электросетей от россии Сегодня 20:20 — Энергетика

Еврокомиссия подписала с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей декларацию, направленную на ускорение процесса рассинхронизации электросетей стран Балтии с россией.

Об этом сообщила телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

Отключение электросетей стран Балтии от российских может произойти почти на год раньше, чем планировалось. Ранее предполагалось, что отсоединение состоится в конце 2025 года. Однако на встрече в Брюсселе был согласован новый срок — февраль 2025 года.

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«Эстония отсоединится от российской электросистемы почти на год раньше, чем планировалось ранее», — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По словам премьера, страны Балтии работают над тем, чтобы окончательно избавиться от зависимости от российской энергии. Она назвала пребывание в российской электросети риском для эстонских потребителей. Ожидается, что рассинхронизация позволит странам Балтии полностью контролировать свои собственные электросети.

Дата отсоединения зависит от скорости прокладки электрокабеля Harmony Link между Польшей и Литвой. Ранее планировалось, что он будет проложен по морскому дну, позже его решили пустить параллельно железнодорожному полотну Rail Baltic.

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«Проект Harmony Link обсуждался на самом высоком уровне между странами. Техническая деятельность и проектирование еще впереди. Но самое главное — это все-таки тот принцип, о котором мы говорим: мы уже не обсуждаем то, что кабель пойдет по морю. Фактически он будет проложен по коридору Rail Baltic, что гораздо безопаснее, экономичнее и технически быстрее», — сказал министр климата Эстонии Кристен Михал.

Эстония, Латвия и Литва — это последние три страны ЕС, которые все еще синхронизированы с российской электросетью. Присоединение стран Балтии к сети континентальной Европы было согласовано Европейской комиссией, Польшей и тремя балтийскими государствами в 2019 году.

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УНН По материалам:

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