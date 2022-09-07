Страны Балтии договорились о «существенном ограничении» пересечения границ для россиян, — глава МИД Латвии — Finance.ua
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Страны Балтии договорились о «существенном ограничении» пересечения границ для россиян, — глава МИД Латвии

Мир
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Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о «существенном ограничении» пересечения сухопутной границы гражданами российской федерации, у которых есть шенгенские визы Евросоюза.
Об этом 7 сентября сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Он уточнил, что некоторые исключения по въезду россиян в страны Балтии будут. По предварительной информации, исключения могут сделать для водителей фур, дипломатов и семей, въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.
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Официально о запрете объявят в ближайшие дни, отметил глава латвийского МИД. Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.
Полная остановка действия соглашения между ЕС и рф об упрощении визового режима назначена Еврокомиссией на 12 сентября, но это решение еще должен утвердить Совет ЕС. Но запрет на въезд гражданам рф в ЕС пока не вводят.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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