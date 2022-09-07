Страны Балтии договорились о «существенном ограничении» пересечения границ для россиян, — глава МИД Латвии Сегодня 15:45 — Мир

Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о «существенном ограничении» пересечения сухопутной границы гражданами российской федерации, у которых есть шенгенские визы Евросоюза.

Об этом 7 сентября сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Он уточнил, что некоторые исключения по въезду россиян в страны Балтии будут. По предварительной информации, исключения могут сделать для водителей фур, дипломатов и семей, въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

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Официально о запрете объявят в ближайшие дни, отметил глава латвийского МИД. Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.

Полная остановка действия соглашения между ЕС и рф об упрощении визового режима назначена Еврокомиссией на 12 сентября, но это решение еще должен утвердить Совет ЕС. Но запрет на въезд гражданам рф в ЕС пока не вводят.

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