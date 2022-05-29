Странам ЕС предложили новый проект нефтяного эмбарго против рф — Bloomberg — Finance.ua

Странам ЕС предложили новый проект нефтяного эмбарго против рф — Bloomberg

Сегодня 11:02

Европейская комиссия разослала странам-членам ЕС новый проект нефтяного эмбарго против российской федерации.

Документом предусмотрено продление переходного периода отказа от нефти из россии, пишет Bloomberg , ссылаясь на источники.

По его данным, Болгарии предложили предоставить отсрочку на введение эмбарго до июня или декабря 2024 года.

Согласно проекту, санкции решили не накладывать на нефтепровод «Дружба», по которому сырье поступает в Венгрию.

Планируется, что европейские государства постепенно прекратят импортировать российскую нефть через шесть месяцев, а нефтепродукты — через восемь месяцев, добавили источники.

Напомним, в начале мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за широкомасштабного вторжения в Украину, в который, в частности, входит нефтяное эмбарго.

Власти Венгрии назвали план ЕС по полному отказу от нефти из россии неудовлетворительным и заявили, что он создает угрозы энергетической безопасности государства.

Агентство Bloomberg писало, что европейские власти предложили пересмотреть условия нефтяного эмбарго против россии — решили разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024-го, а Чехии — до июня того же года.

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