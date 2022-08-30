Страховые выплаты пострадавшим в ДТП поднимут до европейского уровня — Finance.ua
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Страховые выплаты пострадавшим в ДТП поднимут до европейского уровня

Страхование
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Страховые выплаты пострадавшим в ДТП поднимут до европейского уровня
Страховые выплаты пострадавшим в ДТП поднимут до европейского уровня
Национальный банк Украины подготовил законодательные предложения к новому Закону Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». В частности, он предусматривает повышение выплат пострадавшим от ДТП.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Этот закон предполагается принять вместо действующего закона, принятого еще 1 июля 2004 года. Новый закон разрабатывается для выполнения обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, в частности, по имплементации норм Евродирективы Motor Insurance 2009/103/ЕС. Это позволит усовершенствовать регулирование на отечественном рынке «автогражданки» и ввести ряд реформационных изменений.

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Речь идет, в частности, об урегулировании страхового случая и получении страховой выплаты у страховщика, с которым заключен договор «автогражданки» (прямое урегулирование), свободное ценообразование и возможность учета в цене полиса безаварийного использования страхователем транспортного средства, постепенное (в течение семи лет) повышение страховых сумм до размеров, предусмотренным Евродирективой 2021/2118 (1,3 млн евро) на одно пострадавшее физическое лицо за вред, причиненный здоровью и жизни, и на один страховой случай за вред, причиненный имуществу, введение регулярных страховых выплат потерпевшему лицу инвалидности в результате ДТП и лицам, находившимся на содержании потерпевшего, в случае его смерти, проведение страховой выплаты за поврежденное транспортное средство в размере расходов на его восстановление (выплаты без износа на СТО), сокращение сроков рассмотрения заявления о страховом возмещении и т.п.
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Также предусмотрено реформирование системы корпоративного управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины. Так, предлагается ввести двухуровневую модель управления МТСБУ (Общее собрание, Наблюдательный совет, исполнительный орган) с использованием лучшей европейской практики построения корпоративного управления моторных бюро.
Предусматривается также ввести прозрачную систему принятия решений в МТСБУ, действенную систему внутреннего контроля, обязательную отчетность перед регулятором и обнародование на сайте МТСБУ отчетов о своей деятельности, подтвержденных независимым аудитором. В то же время, предполагается усилить роль НБУ в контроле за деятельностью МТСБУ с возможностью влияния на назначение и отстранение должностных и других лиц, отвечающих за выполнение ключевых функций МТСБУ.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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