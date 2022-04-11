Страховщики рассказали, кто должен компенсировать стоимость поврежденного авто во время войны — Finance.ua
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Страховщики рассказали, кто должен компенсировать стоимость поврежденного авто во время войны

Сегодня 19:01Личные финансы
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Страховщики рассказали, кто должен компенсировать стоимость поврежденного авто во время войныСтраховщики рассказали, кто должен компенсировать стоимость поврежденного авто во время войны, nv.ua
После 24 февраля, когда рф напала на Украину, в нашей стране выросло количество заявлений о наступлении страховых случаев, связанных с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП).
Об этом в комментарии UBR.ua рассказала управляющий акционер СК «Арсенал Страхование» Марина Авдеева.
Эксперты посоветовали при ДТП использовать европротокол даже в случае отклонения от процедуры, например, если не все участники аварии застрахованы.
Генеральный директор Национальной ассоциации страховщиков Украины (НАСУ) Денис Ястреб посоветовал как можно более полно фиксировать ДТП в виде фото- и видеоданных, сохранять их и при первой же возможности предоставлять в страховую компанию.
Если автомобиль поврежден или уничтожен в результате военных действий, то возмещать ущерб должна будет страна-агрессор, убежден Денис Ястреб. По словам генерального директора НАСУ, страховщики изъявили готовность принять участие в разработке необходимого правового механизма.
Эксперт предположил, что в данном случае целесообразно было бы разработать процедуру, аналогичную недавно запущенной в «Дії» — там появилась возможность направить заявку на возмещение ущерба за разрушенную недвижимость.

Справка Finance.ua:

  • с 24 февраля более 4,1 млн украинцев выехали за границу. Выезд в Европу на собственном транспорте — удобный, но недешевый вариант. Где не стоит переплачивать за автострахование, а где его нужно приобрести, Finance.ua подробно рассказывает в статье Автострахование в Европе для украинцев: где сэкономить.

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По материалам: УБР
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