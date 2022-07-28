Страховщики Лондонского «Ллойдса» согласились страховать суда с украинским зерном — Finance.ua
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Страховщики Лондонского «Ллойдса» согласились страховать суда с украинским зерном

Страхование
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Возобновление экспорта зерна из черноморских портов Украины стало на шаг ближе после заключения договоров страхования, которые позволят судам работать.
Как сообщил исполнительный директор страхового рынка Lloyd’s of London Джон Нил, договоры страхования зерновых грузов были подписаны в среду, 27 июля, пишет Financial Times.
«Буквально на этой неделе мы пытались создать систему страхования морских грузов для перевозки зерна. Мы работали с двумя или тремя разными институтами, чтобы это состоялось... И сейчас контракты подписываются», — сказал Нил.
По его словам, договоры страхования судов подписали ряд синдикатов Лондонского Ллойдса, представляющих группы страховщиков, объединяющих капитал и берущих на себя страховые риски.
Джон Нил отметил, что Lloyd’s был «уверен» в том, что риски покрываются. «Мы не считаем, что это не подлежит страхованию. Здесь нет ничего, что могло бы сказать нам, что это не подлежит страхованию», — добавил он.
При этом Нил отметил, что более «сложная» ситуация, чем обычно, отразится на цене страхования.

Украина подписала зерновое соглашение: что это значит

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов — «Одесса», «Черноморск» и «Южный» — для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны рф Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.
По материалам:
УНІАН
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