Страховая компания с лучшим клиентским сервисом в военное время: FinAwards-2023 — Finance.ua
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Страховая компания с лучшим клиентским сервисом в военное время: FinAwards-2023

Страхование
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Страховая компания с лучшим клиентским сервисом в военное время: FinAwards-2023
Страховая компания с лучшим клиентским сервисом в военное время: FinAwards-2023
В Киеве 31 марта состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.
Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.
О премии. FinAwards — ежегодная премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Основатели премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.
В ходе FinAwards определили, какие СК могут предложить лучший клиентский сервис. В этой номинации боролись семь страховых компаний.
Как выбирали? Популярность бренда — не единственное, что увеличивает продажи его продукта. Ведь именно лояльное отношение заставляет клиента-потребителя возвращаться в конкретную компанию снова и снова.

Кто победил

Первое место в номинации заняла СК ARX. В компании говорят, что клиентский сервис является стратегическим направлением ARX. Поскольку компания — часть международного холдинга, стандарты обслуживания являются основой всей деятельности.
Страховая компания с лучшим клиентским сервисом в военное время: FinAwards-2023
«Компания задолго до пандемии начала развивать онлайн-сервисы, что позволило обслуживать клиентов во время войны бесперебойно. То, что наше каско работает за границей, упростило жизнь многим украинцам, потому что они могут защитить авто от проблем. Для клиентов «Зеленой карты» компания ввела дополнительный сервис «Автоконсьерж» — это информационная и техническая помощь клиентам за границей в режиме 24/7 на родном языке.
Также мы предложили клиентам отсрочки в оплате премии, увеличили до 3 месяцев сроки уведомления об ущербе, урегулировали ущерб без документов полиции, сняли ограничения на урегулирование ущерба по европротоколу — то есть сделали много такого, что вообще не предусмотрено договорами страхования", — говорят представители СК .
По материалам:
Finance.ua
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