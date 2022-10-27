Страхование ответственности вместо пожарных проверок: президент подписал закон — Finance.ua
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Страхование ответственности вместо пожарных проверок: президент подписал закон

Казна и Политика
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Страхование ответственности вместо пожарных проверок: президент подписал закон
Страхование ответственности вместо пожарных проверок: президент подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 октября, подписал закон № 2655-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первых шагов дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности» (законопроект № 3361).
Закон предусматривает, что в случае наличия у субъекта хозяйствования со средней и/или незначительной степени риска (кроме предприятий, учреждений, организаций государственной и коммунальной формы собственности, объектов повышенной опасности, включая пожаровзрывоопасные объекты и объекты, хозяйственная деятельность на которых может привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического характера) действующего договора добровольного страхования гражданской ответственности субъектов хозяйствования за вред, который может быть причинен жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде вследствие опасного события, которое может возникнуть на территории и/или объектах недвижимости, периодичность проведения плановых проверок таких субъектов увеличивается на срок действия договора страхования ответственности, но не более:
  • 6 лет подряд — для субъектов хозяйствования со средней степенью риска;
  • 10 лет подряд — для субъектов хозяйствования с незначительной степенью риска.
По словам первого заместителя налогового комитета Рады Ярослава Железняка, механизм очень прост:
  • получаешь аудит пожарной безопасности (он не влечет за собой обязанности исправлять недостатки);
  • получаешь с этим аудитом страхование;
  • уведомляешь ГСЧС о наличии страхования;
  • на период действия договора о страховании освобождаешься от плановых пожарных проверок.
«Это важный первый шаг, который давно просили предприниматели. Если система заработает эффективно, то мы и дальше будем ее расширять на другие виды рисков и категории бизнесов», — написал Железняк в Telegram.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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