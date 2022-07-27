Столичные гостиницы «Турист» и «Дружба» передадут государству — Finance.ua
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Столичные гостиницы «Турист» и «Дружба» передадут государству

Фондовый рынок
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Сотрудники ГБР разоблачили масштабную многомиллионную схему хищения имущества профсоюзных организаций. Без обязательного согласования Фонда госимущества чиновники незаконно продали 80 имущественных комплексов в разных регионах Украины, пишет Мой Киев.
Известно, что с 1992 года по настоящее время должностные лица Федерации профессиональных союзов Украины и подконтрольных Федерации частных акционерных обществ по предварительному сговору оформляли отчуждение курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов.
Суды уже наложили арест на 80 объектов недвижимости. Имущество передано Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Все доходы от эксплуатации возвращенного Бюро имущества будут направлены в бюджет государства.
Среди переданных благодаря работе ДБР в АРМА объектов:
гостиницы «Турист» и «Дружба» в Киеве;
санатории «Октябрь» в Конча-Заспе, «Куяльник» в Одессе, «Моршинский» во Львовской области и «Поляна» в Закарпатье;
спортивные комплексы, в том числе здание, в котором расположен Kyiv Sport Club.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
По материалам:
Finance.ua
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