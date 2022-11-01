Столичные ЦПАУ отменяют запись на прием на конкретный час — Finance.ua

Столичные ЦПАУ отменяют запись на прием на конкретный час
Центры предоставления административных услуг Киева со вторника, 1 ноября, упраздняют возможность записи на конкретный час приема.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«С завтрашнего дня заявителей будут принимать по электронной очереди, которая будет формироваться в помещениях ЦПАУ. Все, у кого была запись, будут приняты в первую очередь», — проинформировали в администрации.
Кроме этого, киевлянам напомнили, что в случае отсутствия света ЦПАУ не предоставляют услуг, связанных с работой электронных систем/реестров, а именно:
- паспортные услуги (кроме вклеивания фото в паспорт гражданина Украины 25, 45 лет);
- регистрация имущества;
- регистрация бизнеса;
- выписки из Государственного земельного кадастра;
- услуги при рождении ребенка;
- услуги в строительной сфере;
- Е-Декларация.
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В случае объявления воздушной тревоги до начала рабочего дня ЦПАУ начинают работать через 30 минут после окончания воздушной тревоги.
Если тревогу объявят во время рабочего дня, все работники и посетители переходят в ближайшее убежище. Работу возобновляют в течение 10 минут после отбоя воздушной тревоги.
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