Столичные ЦПАУ отменяют запись на прием на конкретный час — Finance.ua

Столичные ЦПАУ отменяют запись на прием на конкретный час Сегодня 09:13

Центры предоставления административных услуг Киева со вторника, 1 ноября, упраздняют возможность записи на конкретный час приема.

«С завтрашнего дня заявителей будут принимать по электронной очереди, которая будет формироваться в помещениях ЦПАУ. Все, у кого была запись, будут приняты в первую очередь», — проинформировали в администрации.

Кроме этого, киевлянам напомнили, что в случае отсутствия света ЦПАУ не предоставляют услуг, связанных с работой электронных систем/реестров, а именно:

паспортные услуги (кроме вклеивания фото в паспорт гражданина Украины 25, 45 лет);

регистрация имущества;

регистрация бизнеса;

выписки из Государственного земельного кадастра;

услуги при рождении ребенка;

услуги в строительной сфере;

Е-Декларация.

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В случае объявления воздушной тревоги до начала рабочего дня ЦПАУ начинают работать через 30 минут после окончания воздушной тревоги.

Если тревогу объявят во время рабочего дня, все работники и посетители переходят в ближайшее убежище. Работу возобновляют в течение 10 минут после отбоя воздушной тревоги.

Економічна Правда По материалам:

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