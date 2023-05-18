Столичная прокуратура вернула общине Киева земельный участок на Печерске — Finance.ua

Столичная прокуратура вернула общине Киева земельный участок на Печерске Сегодня 11:14 — Фондовый рынок

Столичная прокуратура вернула общине Киева земельный участок на Печерске

Киевская городская прокуратура обеспечила реальное исполнение решения суда о возвращении территориальной общине земельного участка историко-культурного назначения на Печерске стоимостью более 34 млн гривен.

Об этом сообщили в прокуратуре.

Установлено, что земельный участок по ул. Николая Гайцана включает в себя придомовую территорию дома, расположенного по ул. Михаила Омеляновича-Павленко, а также само здание, которое является памятником истории и культуры 20 века и памятником архитектуры.

Также земельный участок находится в центральной планировочной зоне, историческом ареале города, зоне регулирования застройки первой категории на землях историко-культурного назначения. Вместе с тем земельный участок незаконно выбыл из коммунальной собственности и неоднократно перепродавался. Новые владельцы незаконно изменили его целевое назначение и планировали возвести офисно-жилищную пристройку к дому-памятнику.

Защищая интересы территориальной общины и с целью недопущения ее застройки, а также сохранения памятника архитектуры, Киевская городская прокуратура обратилась с иском в суд, который суд удовлетворил.

В настоящее время благодаря усилиям Киевской городской прокуратуры решение суда реально исполнено — право собственности на имущество зарегистрировано за Киевским городским советом.

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