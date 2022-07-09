Столичная прокуратура передала ВСУ арестованных активов рф почти на миллион гривен — Finance.ua

Столичная прокуратура передала ВСУ арестованных активов рф почти на миллион гривен Сегодня 06:30 — Казна и Политика

Столичная прокуратура передала ВСУ арестованных активов рф почти на миллион гривен

Киевская прокуратура уже передала в пользу Вооруженных сил Украины около 1 миллиона гривен арестованных российских активов.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграм

«Подольской окружной прокуратурой города Киева по материалам Центрального ГРО ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области в рамках расследования уголовного производства в отношении резидента рф передано в пользу Вооруженных сил Украины около 1 млн грн изъятых активов», — говорится в сообщении.

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Установлено, что должностные лица и собственники предприятия, предоставляющего консалтинговые услуги, ввели противоправный финансовый механизм безосновательного формирования налогового кредита, обналичивания и вывода денежных средств за границу, что в свою очередь вредило государственной и экономической безопасности Украины.

В ходе следствия в офисном помещении предприятия-резидента рф прошел обыск, в ходе которого изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность последнего. По результатам следственных действий на банковские счета общества наложен арест.

Принимаются меры по обращению в пользу ВСУ другого имущества резидента рф.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту возможного финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также по факту возможного злоупотребления своими полномочиями должностными лицами общества.

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Укрінформ По материалам:

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