Столичная прокуратура передала ВСУ арестованных активов рф почти на миллион гривен — Finance.ua
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Столичная прокуратура передала ВСУ арестованных активов рф почти на миллион гривен

Казна и Политика
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Столичная прокуратура передала ВСУ арестованных активов рф почти на миллион гривен
Столичная прокуратура передала ВСУ арестованных активов рф почти на миллион гривен
Киевская прокуратура уже передала в пользу Вооруженных сил Украины около 1 миллиона гривен арестованных российских активов.
Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграм.
«Подольской окружной прокуратурой города Киева по материалам Центрального ГРО ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области в рамках расследования уголовного производства в отношении резидента рф передано в пользу Вооруженных сил Украины около 1 млн грн изъятых активов», — говорится в сообщении.
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Установлено, что должностные лица и собственники предприятия, предоставляющего консалтинговые услуги, ввели противоправный финансовый механизм безосновательного формирования налогового кредита, обналичивания и вывода денежных средств за границу, что в свою очередь вредило государственной и экономической безопасности Украины.
В ходе следствия в офисном помещении предприятия-резидента рф прошел обыск, в ходе которого изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность последнего. По результатам следственных действий на банковские счета общества наложен арест.
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Принимаются меры по обращению в пользу ВСУ другого имущества резидента рф.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту возможного финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также по факту возможного злоупотребления своими полномочиями должностными лицами общества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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