Столичная полиция незаконно использует землю киевской общины в качестве штрафплощадки — Finance.ua

Столичная полиция незаконно использует землю киевской общины в качестве штрафплощадки Сегодня 19:30 — Криминал

Хозяйственный суд г. Киева по иску Киевской городской прокуратуры открыл очередное производство по делу о признании недействительными договоров аренды, заключенных Главным управлением Национальной полиции в Киеве.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно сообщению, основанием для иска стали материалы, полученные НАПК во время проверки соблюдения законодательных актов по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

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Так, между ГУНП в Киеве и ПАО «Киевский речной порт» был заключен договор аренды, предметом которого является закрытая стоянка для автомобилей и нежилой дом, используемые ГУНП в Киеве в качестве специальной площадки для хранения временно задержанных транспортных средств.

Однако НАПК выяснило, что земельный участок площадью 9 900 м 2 находится в коммунальной собственности, прав передачи в пользование которой у ПАО «Киевский речной порт» нет.

Заключая указанный договор, стороны имели целью «скрыть» использование земли, арендная плата за которую должна поступать в местный бюджет, а не хозяйственному обществу.

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В ведомстве также напомнили , что в начале года Хозяйственный суд г. Киева открыл производство по делу по иску НАПК о признании недействительными договоров между хозяйственным обществом и ГУ НП в г. Киеве. Во время осуществления мониторинга за исполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов НАПК установило, что ГУ НП в Киеве обустроило специальную площадку для временного задержания и хранения транспортных средств на земельном участке, арендованном у хозяйственного общества. Однако выяснилось, что это общество не владелец земли, а арендует участок у Киевского городского совета.

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