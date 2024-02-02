Столичная полиция незаконно использует землю киевской общины в качестве штрафплощадки — Finance.ua

Столичная полиция незаконно использует землю киевской общины в качестве штрафплощадки
Хозяйственный суд г. Киева по иску Киевской городской прокуратуры открыл очередное производство по делу о признании недействительными договоров аренды, заключенных Главным управлением Национальной полиции в Киеве.
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Согласно сообщению, основанием для иска стали материалы, полученные НАПК во время проверки соблюдения законодательных актов по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Так, между ГУНП в Киеве и ПАО «Киевский речной порт» был заключен договор аренды, предметом которого является закрытая стоянка для автомобилей и нежилой дом, используемые ГУНП в Киеве в качестве специальной площадки для хранения временно задержанных транспортных средств.
Однако НАПК выяснило, что земельный участок площадью 9 900 м2 находится в коммунальной собственности, прав передачи в пользование которой у ПАО «Киевский речной порт» нет.
Заключая указанный договор, стороны имели целью «скрыть» использование земли, арендная плата за которую должна поступать в местный бюджет, а не хозяйственному обществу.
В ведомстве также напомнили, что в начале года Хозяйственный суд г. Киева открыл производство по делу по иску НАПК о признании недействительными договоров между хозяйственным обществом и ГУ НП в г. Киеве. Во время осуществления мониторинга за исполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов НАПК установило, что ГУ НП в Киеве обустроило специальную площадку для временного задержания и хранения транспортных средств на земельном участке, арендованном у хозяйственного общества. Однако выяснилось, что это общество не владелец земли, а арендует участок у Киевского городского совета.
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