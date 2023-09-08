Стоит миллионы: ювелирный бренд представил уникальную монету в память о королеве Елизавете (фото) — Finance.ua

Стоит миллионы: ювелирный бренд представил уникальную монету в память о королеве Елизавете (фото)
Монета стоимостью около 18,5 миллионов фунтов стерлингов с более чем 6000 бриллиантами представлена в годовщину смерти королевы Елизаветы. Лондонский бренд East India Company заявил, что эта дань уважения «поистине уникальна». Об этом пишет Daily Mail.
Монета размером с баскетбольный мяч украшена 6000 бриллиантами. Она была выпущена в честь королевы Елизаветы II в первую годовщину ее смерти.
Артефакт, получивший название «Монета Короны», был создан Ост-Индской компанией из Мейфера, чтобы отметить «непреходящее наследие» покойной королевы.
Сама монета весит 1 кг, ее украшают десять золотых монет меньшего размера и 6426 бриллиантов. Ее стоимость оценивается в 18,5 миллиона фунтов стерлингов.
Монета призвана объединить ряд добродетелей, которые бренд образа жизни ассоциировал с покойной королевой и ее правлением: мужество, справедливость, правда, победа, благотворительность и постоянство.
Создатели монеты черпали вдохновение в детализированном куполе собора Святого Павла.
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