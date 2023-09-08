Стоит миллионы: ювелирный бренд представил уникальную монету в память о королеве Елизавете (фото) — Finance.ua

Стоит миллионы: ювелирный бренд представил уникальную монету в память о королеве Елизавете (фото) Сегодня 14:35 — Мир

Стоит миллионы: ювелирный бренд представил уникальную монету в память о королеве Елизавете (фото)

Монета стоимостью около 18,5 миллионов фунтов стерлингов с более чем 6000 бриллиантами представлена ​​в годовщину смерти королевы Елизаветы. Лондонский бренд East India Company заявил, что эта дань уважения «поистине уникальна». Об этом пишет Daily Mail.

Монета размером с баскетбольный мяч украшена 6000 бриллиантами. Она была выпущена в честь королевы Елизаветы II в первую годовщину ее смерти.

Артефакт, получивший название «Монета Короны», был создан Ост-Индской компанией из Мейфера, чтобы отметить «непреходящее наследие» покойной королевы.

Сама монета весит 1 кг, ее украшают десять золотых монет меньшего размера и 6426 бриллиантов. Ее стоимость оценивается в 18,5 миллиона фунтов стерлингов.

Монета призвана объединить ряд добродетелей, которые бренд образа жизни ассоциировал с покойной королевой и ее правлением: мужество, справедливость, правда, победа, благотворительность и постоянство.

Создатели монеты черпали вдохновение в детализированном куполе собора Святого Павла.

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Фокус По материалам:

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