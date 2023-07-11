Стоимость транзита украинского зерна через Молдову будет снижена по меньшей мере на 25% — Finance.ua

Стоимость транзита украинского зерна через Молдову будет снижена по меньшей мере на 25% Сегодня 18:25 — Казна и Политика

Увеличение объемов транзита украинского зерна и масличных в ЕС и выравнивание тарифов на перевозку по молдавской железной дороге — основные темы, которые обсуждались на очередном заседании Украинско-молдавского делового совета.

Мероприятие было организовано Украинским союзом промышленников и предпринимателей и Национальным конгрессом промышленников и предпринимателей Молдовы (НКППМ). К нему присоединились послы обеих стран, государственный секретарь министерства сельхозполитики Молдовы Василий Шарбан, заместитель министра агрополитики Украины Тарас Высоцкий, торговый представитель Украины Тарас Качка, представители Укрзализныци, ряда зерновых ассоциаций, Укрмашстроя.

Стороны отметили, что даже несмотря на полномасштабную агрессию россии против Украины, торгово-экономическое сотрудничество Украины и Молдовы смогло вырасти на 10% за 2022 год и превысило 1 млрд долларов.

Предметом взаимного интереса является увеличение транзита украинской агропродукции через Молдову на рынки ЕС и в другие страны, а также перспектива кооперации/создания совместных предприятий в области переработки, машиностроения.

Учитывая эти приоритеты, за последние несколько месяцев был достигнут ряд важных договоренностей, среди которых:

— строительство пограничного мостового перехода через Днестр. Мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом и альтернативой паромной переправе на пограничном переходе «Ямполь — Косеуц», которая не работает несколько лет;

— уменьшение высоких транзитных тарифов со стороны Молдовы. Страна не ввела ограничения на импорт зерновых из Украины и продолжила сотрудничество в рамках коридора солидарности. В то же время тарифы на перевозку здесь на 57% больше, чем в Укрзализныце. Поэтому усилиями двустороннего делового совета, самой УЗ были проведены соответствующие переговоры с молдавскими железными дорогами, результатом которых стало согласие последних снизить расценки на 25−27%. Разъяснение о механизме получения такой скидки должно быть предоставлено партнерами в течение этой недели.

— упрощение контрольных процедур железнодорожного транзита грузов — введение проезда без остановки по территории Украины между пунктами пропуска «Фрикацей — Этулия» и «Рени — Джурджюлешть».

«Молдова приобретает важное значение в контексте сухопутного транзита нашей продукции в порты ЕС с последующей отгрузкой в них. Мы рады, что руководство страны и наши деловые партнеры из Молдовы понимают это и готовы работать над взаимовыгодными проектами по увеличению украинского экспорта, а также созданию совместных предприятий», — отметил президент УСПП Анатолий Кинах.

В свою очередь глава НКППМ Василий Тарлев сообщил, что молдавская сторона активно привлекает гранты ЕС в данном направлении, и предложил вместе работать над трансграничными проектами.

Государственный секретарь министерства сельхозполитики Молдовы Василий Шарбан предложил коллегам из Министерства аграрной политики Украины совместно планировать объемы и периоды экспорта нашего АПК, а также наработать общий подход к ценовой политике.

«Это нужно, чтобы не все сразу поставщики вышли на рынок, и таким образом не обвалили бы цену на пшеницу, другие зерновые, масличные», — сказал молдавский чиновник.

Партнеры сообщили, что активно работают над увеличением мощностей и модернизацией молдавской железной дороги, которые не были готовы к такому объему запросов из Украины. Так было открыто несколько дополнительных транспортных коридоров, под это был взят большой кредит из Франции. К работе привлечена Укразализныця.

Участники встречи подчеркнули, что в подобные транзитные проекты нужно максимально привлекать Румынию, порты которой используются для украинского экспорта. Такая работа уже ведется, работают трехсторонние рабочие группы.

Сняв высокую тарифную нагрузку, максимально упростив пограничный контроль грузов, можно достичь показателей перевалки украинских зерновых через Молдову/Румынию до 1 млн тонн в месяц, говорят в УСПП.

Для этого требуются сравнительно небольшие инвестиции в 200−300 млн долларов.

Валерий Ткачев, заместитель директора Департамента коммерческой работы «Укрзализныци», также обратил внимание на низкую загруженность пунктов пропуска — от 16% до 30%.

Причин здесь две, объяснил эксперт. Медленные темпы обработки грузов по портам, а также высокие тарифы с молдавской стороны.

Так, доставить тонну груза в порт Одессы стоит 14−16 долларов, а через Молдову — 35−37 долларов.

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