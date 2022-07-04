Стоимость транзакции в криптовалютной сети Ethereum достигла минимума с 2020 года — Finance.ua
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Стоимость транзакции в криптовалютной сети Ethereum достигла минимума с 2020 года

Финтех и Карты
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Стоимость транзакции в криптовалютной сети Ethereum достигла минимума с 2020 года
Стоимость транзакции в криптовалютной сети Ethereum достигла минимума с 2020 года
В течение почти двух лет, с января 2021 года по май 2022 года, средняя плата за газ в сети Ethereum составляла примерно 40 долларов США. Сейчас средняя комиссия за транзакцию в блокчейне Ethereum упала до 0,0015 ETH или 1,57 доллара США — такая цифра раньше наблюдалась в декабре 2020 года.
Интересно, что с падением цены на комиссию наблюдается и падение рынка NFT-токенов — экосистема NFT зафиксировала самые плохие результаты за год в июне — общее количество ежедневных продаж упало примерно до 19 000, а объем торгов составляет всего 13,8 миллиона долларов.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2» 🧐

На данный момент цена криптовалюты ЕТН составляет чуть больше 1000 долларов — за последние три месяца стоимость снизилась на 70%.
Кстати, на платформе для торговли криптовалютой Coinsmart можно быстро и легко покупать биткоины и другие цифровые валюты. А с промокодом GETCRYPTO можно получить скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.

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По материалам:
noworries
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