Стоимость обустройства индустриального парка может достигать ₴40-50 миллионов — эксперт — Finance.ua
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Стоимость обустройства индустриального парка может достигать ₴40-50 миллионов — эксперт

Казна и Политика
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Для обустройства территории индустриального парка необходимо 40-50 миллионов, но инвестиции в него отобьются через 2-3 года.
Такое мнение высказал в комментарии Укринформу управляющий партнер Бюро инвестиционных программ Александр Бондаренко.
«В среднем, если заниматься коммуникациями и обустройством территории 20-25 гектаров с нуля для индустриального парка на несколько заводов, это может стоить, по приблизительным подсчетам, местному или государственному бюджету от 40-50 млн грн. Однако отобьются эти инвестиции ориентировочно через 2-3 года в виде местных налогов», — убежден Бондаренко.
По словам эксперта, бизнесу, который, несмотря на все негативные факторы, остается в Украине, стоит сфокусироваться на возможностях, которые открывают на сегодняшний день индустриальные парки.
«Ведь недавно принятые Верховной Радой законы предусматривают хоть какие-то экономические стимулы в это сложное время», — говорит Бондаренко. При этом эксперт отмечает, что, учитывая статус Украины как официального кандидата в ЕС, нужно брать для примера существующие модели организации индустриальных парков в Польше, Чехии, Турции, где существует компенсация расходов за счет государственных фондов экономического развития, местных бюджетов и управляющих компаний на подвод коммуникаций и дорог.
Недавно Президент Украины подписал два закона, предусматривающих дополнительные льготы для резидентов индустриальных парков. В частности: освобождение от импортного НДС и пошлины при импорте нового оборудования; освобождение от налога на прибыль на 10 лет в случае ведения деятельности в пределах ИП; льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю от местных властей.
По расчетам, один гектар территории парка может обеспечить 50 украинцев работой, а один средний индустриальный парк создаст около тысячи новых рабочих мест.
Как сообщалось, правительство приняло решение о внесении в реестр индустриальных парков двух объектов в Черновицкой области — парков «Хотин Invest» и «Энергия Буковины». Предприятия, которые будут размещаться в пределах парков, будут вести деятельность в таких сферах, как легкая, пищевая промышленность, машиностроение, металлообработка, производство строительных материалов

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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