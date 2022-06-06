Стоимость нефти Brent стала выше $120 после повышения цен Саудовской Аравией — Finance.ua

Стоимость нефти Brent стала выше $120 после повышения цен Саудовской Аравией

Сегодня 10:45 — Энергетика

6 июня цены на нефть Brent выросли после того, как Саудовская Аравия повысила цены на свой продукт в июле, предотвращая дефицит предложения. Теперь баррель стоит 120 долларов

Об этом информируют на сайте Reuters

Нефть Brent подорожала на 0,8%, до 120,63 доллара за баррель, продолжив рост на 1,8% с пятницы. Фьючерсы на нефть США West Texas Intermediate выросли на 0,8% до 119,80 долларов за баррель. В пятницу он вырос на 1,7%.

Саудовская Аравия повысила официальную стоимость продаж (OSP) на свою флагманскую арабскую легкую нефть сорта Arab для Азии до 6,50 доллара надбавки до среднего уровня в Омане и Дубае с надбавки в 4,40 доллара в июне, сообщила Государственная нефтедобывающая компания Aramco.

Июльская OSP является самой высокой с мая, когда цены достигли исторического максимума из-за беспокойства по поводу перебоев в поставках из россии из-за санкций после ее вторжения в Украину.

Несмотря на решение на прошлой неделе, Организации стран-экспортеров нефти и союзников (ОПЕК+) увеличить добычу в июле и августе на 648 тысяч баррелей в сутки, или на 50% больше, чем планировалось ранее, повышение цен все же произошло. Потому что есть критическое большинство, считающее, что это решение об ускорении добычи вряд ли удовлетворит спрос, ведь увеличение распространяется и на россию, которая сейчас под санкциями.

«Хотя это увеличение крайне необходимо, оно не соответствует ожиданиям роста спроса, особенно с учетом частичного запрета ЕС на импорт российской нефти», — отметил аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

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