Стоимость нефти Brent стала выше $120 после повышения цен Саудовской Аравией — Finance.ua
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Стоимость нефти Brent стала выше $120 после повышения цен Саудовской Аравией

Сегодня 10:45Энергетика
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6 июня цены на нефть Brent выросли после того, как Саудовская Аравия повысила цены на свой продукт в июле, предотвращая дефицит предложения. Теперь баррель стоит 120 долларов
Об этом информируют на сайте Reuters.
Нефть Brent подорожала на 0,8%, до 120,63 доллара за баррель, продолжив рост на 1,8% с пятницы. Фьючерсы на нефть США West Texas Intermediate выросли на 0,8% до 119,80 долларов за баррель. В пятницу он вырос на 1,7%.
Саудовская Аравия повысила официальную стоимость продаж (OSP) на свою флагманскую арабскую легкую нефть сорта Arab для Азии до 6,50 доллара надбавки до среднего уровня в Омане и Дубае с надбавки в 4,40 доллара в июне, сообщила Государственная нефтедобывающая компания Aramco.
Июльская OSP является самой высокой с мая, когда цены достигли исторического максимума из-за беспокойства по поводу перебоев в поставках из россии из-за санкций после ее вторжения в Украину.
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Несмотря на решение на прошлой неделе, Организации стран-экспортеров нефти и союзников (ОПЕК+) увеличить добычу в июле и августе на 648 тысяч баррелей в сутки, или на 50% больше, чем планировалось ранее, повышение цен все же произошло. Потому что есть критическое большинство, считающее, что это решение об ускорении добычи вряд ли удовлетворит спрос, ведь увеличение распространяется и на россию, которая сейчас под санкциями.
«Хотя это увеличение крайне необходимо, оно не соответствует ожиданиям роста спроса, особенно с учетом частичного запрета ЕС на импорт российской нефти», — отметил аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Espreso.tv
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