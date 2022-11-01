Стоимость мем-токена DOGE взлетела на 29% после твита Илона Маска — Finance.ua
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Стоимость мем-токена DOGE взлетела на 29% после твита Илона Маска

Финтех и Карты
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Стоимость мем-токена DOGE взлетела на 29% после твита Илона Маска
Стоимость мем-токена DOGE взлетела на 29% после твита Илона Маска
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото собаки породы шиба-ину (shiba-inu) в футболке с изображением логотипа социальной сети.
Всего за несколько часов курс мем-токена Dogecoin (DOGE) вырос на 29%. На момент написания актив торгуется по $0,1563.
В начале октября Илон Маск возобновил сделку по покупке Twitter. Адвокаты миллиардера направили в компанию письмо с предложением о покупке по первоначально определенной стоимости — $44 млрд, по $54,2 за акцию. 28 октября миллиардер стал новым владельцем социальной сети.
Стоимость мем-токена DOGE взлетела на 29% после твита Илона Маска
Ранее Маск предлагал интегрировать в Twitter платежи в Dogecoin для оплаты подписки Twitter Blue. В феврале социальная сеть добавила возможность оплаты чаевых с помощью Ethereum. Ранее на платформе уже были доступны платежи в BTC.
Маск неоднократно выступал в поддержку Dogecoin, что влекло за собой рост цены актива. В декабре 2021 года он заявил, что Dogecoin лучше для повседневных платежей, чем биткоин. В мае SpaceX начала принимать DOGE в качестве оплаты за мерч.

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По материалам:
cryptomisto
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