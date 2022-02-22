Стоимость лотов на земельных аукционах в Prozorro достигла 1,3 миллиарда — Finance.ua

Стоимость лотов на земельных аукционах в Prozorro достигла 1,3 миллиарда

Вчера 21:34 — Аграрный рынок

По состоянию на 22 февраля в системе Prozorro.Продажі объявлено 4 560 аукционов по аренде и продаже земли. Общая стоимость всех лотов составила 1,3 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство агрополитики со ссылкой на Prozorro.Продажі.

Отмечается, что аукционов по аренде в системе объявлено 3044, общая площадь участков — 22,5 тыс. га, стоимость — 100 млн гривен.

Аукционов по продаже земли объявлено 1 516, общая площадь участков — 2,2 тыс. га, стоимость — 1,2 млрд гривен.

Сугубо сельскохозяйственной земли касаются 3349 объявлений, из них об аренде речь идет в 2473, об отчуждении — в 876.

Лидеры по стартовой стоимости выставленных участков сельскохозяйственного назначения — Киевщина, Закарпатье, Одесщина, Херсонщина, Львовщина.

Отмечается, что в среднем рост цены на торгах составляет около 200%, но по землям сельскохозяйственного назначения этот показатель достигает 370%.

В министерстве напоминают, что под запретом купли/продажи остаются земельные участки сельскохозяйственного назначения в государственной и коммунальной собственности. Исключение — земли крестьянского (фермерского) хозяйства государственной и коммунальной собственности, принадлежащие гражданам по праву постоянного пользования, пожизненного унаследованного владения.

Справка Finance.ua:

1 июля 2021 г. в Украине официально объявлен старт рынка земли;

до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица — граждане Украины с ограничением в 100 га;

первые земельные аукционы в системе Prozorro.Продажі стартовали 8 ноября 2021 года.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью