Стоимость биткоина достигла выше $45 тысяч впервые с апреля 2022 года — Finance.ua

Стоимость биткоина достигла выше $45 тысяч впервые с апреля 2022 года Сегодня 12:00 — Криптовалюта

Стоимость биткоина достигла выше $45 тысяч впервые с апреля 2022 года

Во вторник, 2 января, биткоин впервые с апреля 2022 года достиг отметки 45 532 долл. США после того, как в прошлом году вырос на 156%, что стало наивысшим годовым показателем с 2020-го.



Об этом сообщает Reuters.

Предыдущий рост биткоина был на 2,5% до 45 318 долл., но он остается далеким от рекордного максимума в 69 тыс. долл., которого он достиг в ноябре 2021 года.

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Монета Эфириум, связанная с блокчейн-сетью Ethereum, во вторник подорожала на 1,45% - до 2 386 долл. США, после того как в 2023 году он вырос на 91%.

Основное внимание инвесторов было сосредоточено на том, как скоро американский регулятор ценных бумаг одобрит спотовый биткоин ETF, который откроет рынок биткоина для миллионов инвесторов и привлечет миллиардные инвестиции.



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За последние годы Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила несколько заявок на запуск спотовых биткоин-биржевых ETF, аргументируя это тем, что рынок криптовалют уязвим к манипуляциям. Однако в последние месяцы появляется все больше признаков того, что регуляторы готовы одобрить по крайней мере некоторые из 13 предложенных спотовых биткоин-биржевых ETF, и ожидается, что решение, скорее всего, будет принято в начале января.



«В этом году крипторынок ожидает заметный рост, ключевые факторы которого — приток инвестиционных средств из спотовых биржевых фондов, падение курса биткоина вдвое и более мягкая монетарная политика как в США, так и во всем мире», — сказал Юпитер Чжэн, партнер ликвидных фондов в HashKey Capital.

Укрінформ По материалам:

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