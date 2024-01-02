Стоимость биткоина достигла выше $45 тысяч впервые с апреля 2022 года — Finance.ua
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Стоимость биткоина достигла выше $45 тысяч впервые с апреля 2022 года

Криптовалюта
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Стоимость биткоина достигла выше $45 тысяч впервые с апреля 2022 года
Стоимость биткоина достигла выше $45 тысяч впервые с апреля 2022 года
Во вторник, 2 января, биткоин впервые с апреля 2022 года достиг отметки 45 532 долл. США после того, как в прошлом году вырос на 156%, что стало наивысшим годовым показателем с 2020-го.
Об этом сообщает Reuters.
Предыдущий рост биткоина был на 2,5% до 45 318 долл., но он остается далеким от рекордного максимума в 69 тыс. долл., которого он достиг в ноябре 2021 года.
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Монета Эфириум, связанная с блокчейн-сетью Ethereum, во вторник подорожала на 1,45% - до 2 386 долл. США, после того как в 2023 году он вырос на 91%.
Основное внимание инвесторов было сосредоточено на том, как скоро американский регулятор ценных бумаг одобрит спотовый биткоин ETF, который откроет рынок биткоина для миллионов инвесторов и привлечет миллиардные инвестиции.
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За последние годы Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила несколько заявок на запуск спотовых биткоин-биржевых ETF, аргументируя это тем, что рынок криптовалют уязвим к манипуляциям. Однако в последние месяцы появляется все больше признаков того, что регуляторы готовы одобрить по крайней мере некоторые из 13 предложенных спотовых биткоин-биржевых ETF, и ожидается, что решение, скорее всего, будет принято в начале января.
«В этом году крипторынок ожидает заметный рост, ключевые факторы которого — приток инвестиционных средств из спотовых биржевых фондов, падение курса биткоина вдвое и более мягкая монетарная политика как в США, так и во всем мире», — сказал Юпитер Чжэн, партнер ликвидных фондов в HashKey Capital.

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Укрінформ
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