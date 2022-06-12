Стоимость бензина в США. Зафиксированы рекордные цифры — Finance.ua

Стоимость бензина в США. Зафиксированы рекордные цифры

Сегодня 14:27 — Энергетика

Стоимость бензина в США. Зафиксированы рекордные цифры

В Соединенных Штатах Америки стоимость бензина выросла на 62% и достигла рекордной отметки в $5 долларов за галлон (3,8 литра).

Об этом сообщает «Голос Америки».

Американская автомобильная ассоциация (ААА) сообщила в субботу, что средняя цена бензина премиум-класса в США впервые за всю историю превысила $5 за галлон (3,8 литра).

Повышение цен на топливо следует за неуклонным ростом цен на нефть, которые резко упали в первые дни пандемии Covid-19 из-за падения спроса, но вновь возросли по мере восстановления мировой экономической активности.

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Цены на нефть еще больше подскочили после того, как российские войска вторглись в Украину в конце февраля, в связи с чем против россии — крупного производителя нефти — были введены широкомасштабные санкции.

В настоящее время баррель сырой нефти продается в Лондоне и Нью-Йорке по цене свыше $120.

Согласно правительственным данным, общие цены на энергоносители в США в мае выросли почти на 35% выше по сравнению с тем же месяцем в 2021 году. Это способствовало общему росту потребительских цен в США, которые в мае подскочили на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало рекордным ростом за последние 40 лет.

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По мере приближения сезона летних отпусков американцы, многие из которых предпочитают большие автомобили, потребляющие много бензина, могут ожидать дальнейшего роста цен на энергоносители.

Это повлияет на потребителей, уже столкнувшихся с повышением цен на продукты питания (рост на 10,1% в мае), аренду жилья, автомобили и медицинские услуги.

Все это усложняет положение президента Байдена, считают политологи. На протяжении нескольких месяцев глава Белого дома пытался убедить американцев в том, что его администрация делает все возможное, чтобы снизить цены, не мешая восстановлению экономики.

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