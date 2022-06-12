Стоимость бензина в США. Зафиксированы рекордные цифры — Finance.ua
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Стоимость бензина в США. Зафиксированы рекордные цифры

Сегодня 14:27Энергетика
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Стоимость бензина в США. Зафиксированы рекордные цифрыСтоимость бензина в США. Зафиксированы рекордные цифры
В Соединенных Штатах Америки стоимость бензина выросла на 62% и достигла рекордной отметки в $5 долларов за галлон (3,8 литра).
Об этом сообщает «Голос Америки».
Американская автомобильная ассоциация (ААА) сообщила в субботу, что средняя цена бензина премиум-класса в США впервые за всю историю превысила $5 за галлон (3,8 литра).
Повышение цен на топливо следует за неуклонным ростом цен на нефть, которые резко упали в первые дни пандемии Covid-19 из-за падения спроса, но вновь возросли по мере восстановления мировой экономической активности.
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Цены на нефть еще больше подскочили после того, как российские войска вторглись в Украину в конце февраля, в связи с чем против россии — крупного производителя нефти — были введены широкомасштабные санкции.
В настоящее время баррель сырой нефти продается в Лондоне и Нью-Йорке по цене свыше $120.
Согласно правительственным данным, общие цены на энергоносители в США в мае выросли почти на 35% выше по сравнению с тем же месяцем в 2021 году. Это способствовало общему росту потребительских цен в США, которые в мае подскочили на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало рекордным ростом за последние 40 лет.
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По мере приближения сезона летних отпусков американцы, многие из которых предпочитают большие автомобили, потребляющие много бензина, могут ожидать дальнейшего роста цен на энергоносители.
Это повлияет на потребителей, уже столкнувшихся с повышением цен на продукты питания (рост на 10,1% в мае), аренду жилья, автомобили и медицинские услуги.
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Все это усложняет положение президента Байдена, считают политологи. На протяжении нескольких месяцев глава Белого дома пытался убедить американцев в том, что его администрация делает все возможное, чтобы снизить цены, не мешая восстановлению экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
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