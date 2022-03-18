Steam заблокировал выплаты разработчикам из Украины, россии и беларуси — Finance.ua

Steam заблокировал выплаты разработчикам из Украины, россии и беларуси

О том, что Steam приостановил выплаты, разработчики из Украины, россии и беларуси узнали из письма.

В нем говорится, что компания Valve не может проводить платежи с банками этих стран.

Как пишет издание playua.net, Valve одними из первых присоединились к санкциям для российских геймеров, забрав у них возможность покупать игры в Steam. Ожидалось, что следующими наказание понесут пользователи Мастерской и разработчики. Однако на этот раз что-то пошло не так.

«Steam действительно начал блокировку выплат разработчикам из россии и беларуси... и также заблокировал Украину, сославшись на „действующие обстоятельства“, которые якобы делают невозможной выплату заработков на площадке. И это довольно странно, потому что мало того, что у Украины нет никаких оснований для таких ограничений, но и банковская инфраструктура у нас работает без проблем», — говорится в сообщении издания.

По предварительной информации, блокирование должно было бы коснуться только банков Bank Paribas Group (туда входят УкрСиббанк и Райффайзен), которые до сих пор работают в россии или как-то связаны с ней.

Официально Valve еще никак не прокомментировала ситуацию.

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