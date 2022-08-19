Стаж для выхода на пенсию в 60 лет — разъяснение ПФУ Сегодня 16:00 — Личные финансы

В Пенсионном фонде напомнили , что пенсия по возрасту назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа после достижения возраста 60 или 63? или 65 лет.

Продолжительность необходимого страхового стажа определяется на дату достижения соответствующего возраста.

Продолжая работать, человек может приобрести необходимый страховой стаж и выйти на пенсию.

Право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2022 году исполнилось:

60 лет при наличии не менее 29 лет страхового стажа,

63 года — при наличии 22 лет страхового стажа,

65 лет — при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Право на назначение пенсии по возрасту определено статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Напомним, работающим на захваченных территориях страховой стаж не засчитывается. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

«Пока они не платят ЕСВ, их страховой стаж не будет засчитываться ни в каком виде», — сказала министр.

Также она сообщила, что на временно оккупированных территориях остается около трех миллионов пенсионеров.

Справка Finance.ua:

Чтобы изменить способ начисления пенсии, например из почтового отделения на банковскую карточку, нужно подать соответствующее заявление. Его можно отправить в электронном формате через вебпортал электронных услуг portal.pfu.gov.ua или лично в орган ПФУ. Для этого следует иметь паспорт, идентификационный код и банковскую справку с реквизитами.



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