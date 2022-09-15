Ставки по ипотеке в США достигли 6% — Finance.ua

Ставки по ипотеке в США достигли 6% Сегодня 19:28 — Кредит&Депозит

Ставки по ипотеке в США достигли 6%

Средняя процентная ставка по самому популярному займу на жилье в США впервые с 2008 года выросла выше 6% и теперь более чем вдвое превышает уровень, который был год назад.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Ассоциации ипотечных банкиров.

«Повышение ипотечных ставок все больше тяготит чувствительный к процентным ставкам жилищный сектор, поскольку Федеральная резервная система продолжает агрессивно повышать стоимость займов, чтобы обуздать высокую инфляцию. С марта Центробанк повысил базовую ставку кредитов на 225 базисных пунктов», — отмечает агентство.

Ожидание ужесточения политики ФРС привели к резкому росту доходности казначейских облигаций с начала этого года. Доходность 10-летних бумаг является ориентиром для ипотечных ставок.

«Средняя ставка по контракту на 30-летнюю ипотеку с фиксированной процентной ставкой выросла на 7 базисных пунктов до 6,01% за неделю, закончившуюся 9 сентября, — уровень, который не наблюдался с момента окончания финансового кризиса и Великой рецессии», — отмечает Reuters.

Хуже, чем ожидалось, ключевые показатели инфляции США, обнародованные во вторник, укрепили ожидание, что ФРС будет вынуждена в третий раз повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов на своем совещании на следующей неделе.

Напомним, после обновленного отчета об инфляции в США произошло резкое падение американских акций. Индекс потребительских цен превысил прогнозы, что разбило надежды на то, что ФРС сможет смягчить свою политику в ближайшие месяцы.

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Фінансовий клуб По материалам:

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