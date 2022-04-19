Статус внутренних переселенцев с начала войны уже получили 1,4 млн украинцев — Finance.ua

Статус внутренних переселенцев с начала войны уже получили 1,4 млн украинцев

Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Фото: Вечірній Київ

По состоянию на 18 апреля более 1,4 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемешанные лица. Они могут получить по 2000–3000 гривен компенсации на проживание.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики

Как отметила министр социальной политики Марина Лазебная, из-за большого количества вынужденно перемещенных лиц во многих громадах образовались большие очереди на регистрацию.

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«Но в ближайшие дни, я надеюсь, что даже с завтрашнего дня, встать на учет как внутренне перемещенное лицо и подать заявление на пособие на проживание можно будет через Дію, не выходя из дома без очередей и лишних бумаг», — прокомментировала Лазебная.

Напомним, что в рамках помощи внутренне перемещенным лицам с жильем правительство компенсирует коммунальные расходы громадам и людям, бесплатно размещающим у себя переселенцев.

Также государство предоставляет помощь на проживание переселенцам с территорий активных боевых действий. Размер пособия — 3000 гривен в месяц для детей и людей с инвалидностью, 2000 гривен для других лиц.

Всем, кто имеет право на эту пособие и до конца апреля подаст заявление на его получение, государство перечислит средства за два месяца — март и апрель.

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