Статус внутренних переселенцев с начала войны уже получили 1,4 млн украинцев — Finance.ua

«Но в ближайшие дни, я надеюсь, что даже с завтрашнего дня, встать на учет как внутренне перемещенное лицо и подать заявление на пособие на проживание можно будет через Дію, не выходя из дома без очередей и лишних бумаг», — прокомментировала Лазебная.
Напомним, что в рамках помощи внутренне перемещенным лицам с жильем правительство компенсирует коммунальные расходы громадам и людям, бесплатно размещающим у себя переселенцев.
Также государство предоставляет помощь на проживание переселенцам с территорий активных боевых действий. Размер пособия — 3000 гривен в месяц для детей и людей с инвалидностью, 2000 гривен для других лиц.
Всем, кто имеет право на эту пособие и до конца апреля подаст заявление на его получение, государство перечислит средства за два месяца — март и апрель.
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