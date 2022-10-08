Старые дома снесут: какие квартиры не нужно покупать — эксперт Сегодня 09:12 — Недвижимость

Эксперт по недвижимости рассказал, не останутся ли на улице жители хрущевок в ближайшее время.

Нардепы снова заговорили об обновлении жилищного фонда в Украине, и в этот раз достаточно серьезно принялись за дело. Первое чтение в Верховной Раде прошел законопроект № 6458 об осуществлении комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда.

Он предполагает замену старых хрущевок на новостройки. Но такое советское жилье до сих пор пользуется популярностью среди украинцев, выбирающих недорогую недвижимость.

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Юрия Питы, это не новая инициатива и заменить советские дома современными пытаются уже лет 20.

Были созданы и специальные нормы, и соответствующий закон, но они не работают, так что будет ли работать эта инициатива, также неизвестно.

Проблема в том, что нужно получить согласие владельцев, проживающих в квартирах домов, которые будут сносить. Раньше требование было — 100% согласий от собственников, теперь должно быть хотя бы 75%.

Конечно, людей не оставят на улице, и государство сначала должно предоставить им временное жилье, а затем предоставить новые квартиры в построенных домах. И вот здесь начинаются проблемы.

Площадь рассчитывали в соответствии с количеством зарегистрированных в квартире, поскольку на одного человека должно было выделяться определенное минимальное количество квадратных метров.

Если в квартире зарегистрировано пять человек, они должны на этих пятерых дать площадь, насколько я помню, 21 метр на человека. И люди начали прописывать своих родственников для того, чтобы больше получить площади в новых домах, объясняет Пита.

В однокомнатной квартире на 35 квадратов могло быть прописано три человека, и в новом доме владелец требовал вдвое больше жилья.

Есть ли риски остаться без жилья

Эксперт считает, что приобрести квартиру в доме, вместо которого могут построить новый — не самый плохой вариант, поскольку на улице вас государство не оставит.

Но говорить об этом рано. И даже непонятно, как это будет работать на практике, поскольку нужно сначала получить разрешения, а потом расселить где-то людей.

Случаи замены хрущевок новостройками уже были, например, в Киеве возле метро Черниговская. Но тогда речь шла о старых маленьких трехэтажных домах, в которых жило небольшое количество семей.

По словам президента АФНУ, под снос должны попасть хотя бы все хрущевки 50-70-х годов, это массивы застроенные пятиэтажными домами, а иногда и девятиэтажными.

А вот к 80-м и 90-м годам очередь дойдет не скоро, нужно разобраться хотя бы с хрущевками. По мнению Питы, даже для того, чтобы навсегда покончить с хрущевками, понадобится 20 лет.

Эксперт советует покупать недвижимость исходя из собственных возможностей, этим и объясняется спрос на старые дома. В хрущевке можно купить квартиру на 15-20% дешевле, чем в доме 80-х годов, не говоря уже о новостройках.

Справка Finance.ua:

После победы в Украине начнется комплексная реконструкция кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда. Соответствующий законопроект № 6458 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении.

Как рассказала глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, он устанавливает порядок осуществления реконструкции устаревшего жилищного фонда. По ее словам, реконструкция будет проводиться двумя способами: с обязательным отселением собственников или без отселения. Также предполагается отселение из многоквартирного дома, признанного непригодным к проживанию.



Pro Гроші По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.