Стартует продажа недорогого гибридного кроссовера от Renault — Finance.ua
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Стартует продажа недорогого гибридного кроссовера от Renault

Технологии&Авто
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Стартует продажа недорогого гибридного кроссовера от Renault
Стартует продажа недорогого гибридного кроссовера от Renault, Фото: Dacia
Линейку Dacia Jogger 2023 пополнит экономичная версия Hybrid 140. Недорогой гибридный кроссовер будет доступен для заказа с января, а его стоимость составит 24 600 евро.
Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.
Новая Dacia Jogger Hybrid 140 была представлена осенью на автошоу в Париже. Семейный кроссовер оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и небольшим электродвигателем, суммарно развивающим 140 л. с. и 205 Н∙м.
Гибрид Dacia Jogger на 40% экономичнее 1,0-литровой бензиновой версии — тратит около 5 л/100 км в смешанном цикле. Полного бака хватает, чтобы проехать 900 км, а вот на электротяге кроссовер ездить не может, у него ведь небольшая батарея на 1,2 кВт∙ч. Зато это первая версия модели с вариатором, ранее Jogger был доступен исключительно с 6-ступенчатой механической КПП.
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Еще одним новшеством стала виртуальная приборная панель в салоне. Как и все Dacia Jogger 2023, гибрид предложен в версиях на 5 и 7 мест. С двумя рядами сидений объем багажника составляет 708 л, а со сложенными задними креслами — 1819 л.
По материалам:
Фокус
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