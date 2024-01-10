Стартовал FinAwards-2024: приглашаем принять участие в новых номинациях для финсектора — Finance.ua

Стартовал FinAwards-2024: приглашаем принять участие в новых номинациях для финсектора Сегодня 11:35

Стартовал FinAwards-2024: приглашаем принять участие в новых номинациях для финсектора

Финансовый рынок Украины ежегодно приобретает новый уровень развития. Несмотря на войну и тяжелые условия, сфера финансовых услуг и инноваций развивается и создает перспективы улучшения экономической ситуации страны. Именно поэтому становится все важнее признание и награждение лучших представителей финансовой отрасли.

Уже 7-й год подряд престижная всеукраинская премия FinAwards определяет лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения и рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также успешных и эффективных ТОП-менеджеров финансовых компаний.

Ежегодно на FinAwards мы награждаем участников в самых важных номинациях для финансового сектора. Среди них:

Устойчивый банк

Народный банк

Лучший депозит

Лучший кредит наличными

Лучшая кредитная карта

Карта № 1 в кошельке

Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов

Самый дешевый кредит МФО

Лучшая диджитал компания

Лучший продукт страховой компании: КАСКО/ДМС

Лучший мобильный банк

Лучшая служба поддержки.

Кроме того, отмечаем наградами самых лучших среди представителей банков, СEO МФО, СК, IT, инвестиционных и сервисных проектов, инфлюенсеров и других представителей FinTech бизнеса.

В этом году мы расширяем горизонты и добавляем новые номинации, которые отображают современные тенденции и достижения в финансовой сфере:

📌 Лучший провайдер по принятию онлайн-платежей

📌 Лучшее технологическое решение для принятия платежей в оффлайн

📌 Инфлюенсер года FinTech рынке

📌 Лучший YouTube-канал о финансах

📌 Лучший Telegram-канал о финансах

📌 Инфлюенсер года Инвестиционного рынка

📌 Лучший инвестиционный продукт

📌 Лучший образовательный проект в инвестициях

Как принять участие в номинации

Мы приглашаем принять участие в FinAwards всех представителей финансового направления: банковского сектора, страховых компаний, небанковских финансовых учреждений, инвестиционных проектов, а также инфлюенсеров, которые вносят весомый вклад в развитие финансового рынка Украины. банковского сектора, страховых компаний, небанковских финансовых учреждений, инвестиционных проектов, а также инфлюенсеров, которые вносят весомый вклад в развитие финансового рынка Украины.

Этапы премии:

👉 18.12.2023 — 14.01.2024 — Принятие заявок на участие в конкурсе.

👉 15.01.2024 — 09.02.2024 — Модерация и первичная оценка анкет

👉 12.02.2024 — 15.03.2024 — Открытое голосование и голосование жюри

👉 16.03.2024 — 28.03.2024 — Подведение итогов, определение победителей

👉 29.03.2024 — Финал конкурса. Награждение.

По желанию вы можете принять участие в одной, нескольких или во всех номинациях премии.

Для участия в FinAwards необходимо:

📌 Выбрать номинации, в которых вы хотите принять участие.

📌 Заполнить поля анкеты по выбранным номинациям и указать контактное лицо для обратной связи.

В этом году отбор номинантов и награждение финалистов состоится в 38 номинациях.

Участие в премии БЕСПЛАТНО!

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