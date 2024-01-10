Стартовал FinAwards-2024: приглашаем принять участие в новых номинациях для финсектора — Finance.ua

Стартовал FinAwards-2024: приглашаем принять участие в новых номинациях для финсектора
Финансовый рынок Украины ежегодно приобретает новый уровень развития. Несмотря на войну и тяжелые условия, сфера финансовых услуг и инноваций развивается и создает перспективы улучшения экономической ситуации страны. Именно поэтому становится все важнее признание и награждение лучших представителей финансовой отрасли.
Уже 7-й год подряд престижная всеукраинская премия FinAwards определяет лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения и рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также успешных и эффективных ТОП-менеджеров финансовых компаний.
Ежегодно на FinAwards мы награждаем участников в самых важных номинациях для финансового сектора. Среди них:
- Устойчивый банк
- Народный банк
- Лучший депозит
- Лучший кредит наличными
- Лучшая кредитная карта
- Карта № 1 в кошельке
- Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов
- Самый дешевый кредит МФО
- Лучшая диджитал компания
- Лучший продукт страховой компании: КАСКО/ДМС
- Лучший мобильный банк
- Лучшая служба поддержки.
Кроме того, отмечаем наградами самых лучших среди представителей банков, СEO МФО, СК, IT, инвестиционных и сервисных проектов, инфлюенсеров и других представителей FinTech бизнеса.
В этом году мы расширяем горизонты и добавляем новые номинации, которые отображают современные тенденции и достижения в финансовой сфере:
📌 Лучший провайдер по принятию онлайн-платежей
📌 Лучшее технологическое решение для принятия платежей в оффлайн
📌 Инфлюенсер года FinTech рынке
📌 Лучший YouTube-канал о финансах
📌 Лучший Telegram-канал о финансах
📌 Инфлюенсер года Инвестиционного рынка
📌 Лучший инвестиционный продукт
📌 Лучший образовательный проект в инвестициях
Как принять участие в номинации
Мы приглашаем принять участие в FinAwards всех представителей финансового направления: банковского сектора, страховых компаний, небанковских финансовых учреждений, инвестиционных проектов, а также инфлюенсеров, которые вносят весомый вклад в развитие финансового рынка Украины.
Этапы премии:
👉 18.12.2023 — 14.01.2024 — Принятие заявок на участие в конкурсе.
👉 15.01.2024 — 09.02.2024 — Модерация и первичная оценка анкет
👉 12.02.2024 — 15.03.2024 — Открытое голосование и голосование жюри
👉 16.03.2024 — 28.03.2024 — Подведение итогов, определение победителей
👉 29.03.2024 — Финал конкурса. Награждение.
По желанию вы можете принять участие в одной, нескольких или во всех номинациях премии.
Для участия в FinAwards необходимо:
📌 Выбрать номинации, в которых вы хотите принять участие.
📌 Заполнить поля анкеты по выбранным номинациям и указать контактное лицо для обратной связи.
В этом году отбор номинантов и награждение финалистов состоится в 38 номинациях.
Участие в премии БЕСПЛАТНО!
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