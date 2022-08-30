Старт приватизации: объявлены первые аукционы и цены — Finance.ua

Старт приватизации: объявлены первые аукционы и цены Сегодня 10:48 — Казна и Политика

С 1 сентября в Украине начинаются аукционы по приватизации по новым правилам. Фонд государственного имущества объявил первые лоты.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

В сентябре Фонд выставит на торги первые объекты приватизации. Среди них будут Мариловский и Кобыловолокский спиртзаводы в Тернопольской области. В частности:

19 сентября пройдет аукцион по продаже Кобыловолокского МВД ГП «Укрспирт» по стартовой цене 25 млн гривен;

на следующий день, 20 сентября, состоятся торги по продаже Мариловского МВД ГП «Укрспирт» по стартовой цене 54 млн гривен.

В общем на приватизационные аукционы, кроме запланированных 8 спиртовых заводов, также выставят около 150 других объектов — от движимого и недвижимого имущества до неработающих заводов, которые будут выставлены до конца 2022 года.

Первые торги по измененной процедуре

Запланированные торги станут первыми, которые состоятся с учетом изменений, утвержденных принятием законопроекта № 7451 относительно улучшения и ускорения процедур приватизации.

«Введение изменений в законодательство поможет скорее закрывать сделки по приватизации и реализовывать имущество, создавать рабочие места и релоцироваться предприятиям с территорий, на которых ведутся боевые действия и/или существует такая угроза, в более безопасные регионы. Принятый закон также изменил этапность завершения приватизации, так что по новым правилам договор купли-продажи будет заключаться с победителем только после того, как он оплатит цену продажи лота, определенную по итогам аукциона. Что важно, вся информация о ходе и результатах аукционов по приватизации будет доступна и открыта в публичном модуле аналитики bi.prozorro.sale. Это значит, что каждый гражданин сможет видеть информацию о том, кто, когда, за сколько и какой объект приватизировал», — отметил Алексей Соболев, директор ГП «Прозорро.Продажи».

Благодаря законодательным изменениям приватизация будет более эффективной и откроет новые возможности для развития бизнеса.

Что именно изменится

Подготовка и проведение аукционов будут занимать до 2 месяцев вместо 6 месяцев.

Уплата средств за активы будет производиться до подписания договора купли-продажи для минимизации рисков.

Новые владельцы единых имущественных комплексов будут получать все разрешения и лицензии автоматически.

Возрастет количество доступных объектов за счет разблокирования приватизации активов с арестованным имуществом (с сохранением обязательств перед кредиторами).

Вся информация об объектах приватизации доступна на сайтах privatization.gov.ua и prozorro.sale.

Пошаговая инструкция о том, как будут проходить онлайн-аукционы по приватизации в системе Прозорро.Продажи, доступна по ссылке.

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