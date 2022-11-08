Starlink вводит новые ограничения пользователей сети — Finance.ua

Starlink вводит новые ограничения пользователей сети
Starlink будет снижать скорость трафика и внедрит приоритетный доступ в интернет. Однако это касается не всех пользователей.
Об этом сообщает The Verge.
Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, с декабря 2022 года начнет замедлять скорость передачи данных для пользователей, которые будут загружать более 1 ТВ в месяц. При этом все пользователи с начала месяца получат приоритетный доступ, то есть сервис будет отслеживать, сколько данных человек потребляет с 7:00 до 23:00.
Если превышен лимит информации на 1 ТБ, учетная запись клиента будет переведена на пакет «Базовый доступ» с пониженным приоритетом загрузки. Иными словами, скорость передачи данных планируют уменьшать.
Данные, обнародованные Starlink, свидетельствуют о том, что среди клиентов таких пользователей всего 10%. Что касается пользователей портативных антенн Starlink, то они вообще не смогут получить приоритетный доступ. Будут ли ограничения для украинских военных — пока не известно.
В SpaceX объяснили причину нововведений. Специалисты компании считают, что интернет — это ограниченный ресурс, и сейчас им нужно балансировать между управлением сетью и удовлетворением спроса.
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