Starlink вводит новые ограничения пользователей сети — Finance.ua

Starlink вводит новые ограничения пользователей сети 08.11.2022, 00:48 — Технологии&Авто

Starlink вводит новые ограничения пользователей сети

Starlink будет снижать скорость трафика и внедрит приоритетный доступ в интернет. Однако это касается не всех пользователей.

Об этом сообщает The Verge

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, с декабря 2022 года начнет замедлять скорость передачи данных для пользователей, которые будут загружать более 1 ТВ в месяц. При этом все пользователи с начала месяца получат приоритетный доступ, то есть сервис будет отслеживать, сколько данных человек потребляет с 7:00 до 23:00.

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Если превышен лимит информации на 1 ТБ, учетная запись клиента будет переведена на пакет «Базовый доступ» с пониженным приоритетом загрузки. Иными словами, скорость передачи данных планируют уменьшать.

Данные, обнародованные Starlink, свидетельствуют о том, что среди клиентов таких пользователей всего 10%. Что касается пользователей портативных антенн Starlink, то они вообще не смогут получить приоритетный доступ. Будут ли ограничения для украинских военных — пока не известно.

В SpaceX объяснили причину нововведений. Специалисты компании считают, что интернет — это ограниченный ресурс, и сейчас им нужно балансировать между управлением сетью и удовлетворением спроса.

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УНІАН По материалам:

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