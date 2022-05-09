Старейший банк мира доложил о падении прибыли в 12 раз — Finance.ua

Старейший банк мира доложил о падении прибыли в 12 раз

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Старейший банк мира доложил о падении прибыли в 12 раз, www.radiosienatv.it

Monte dei Paschi di Siena, старейший банк мира, 6 мая доложил о прибыли в 9,7 млн евро за первый квартал года, что в 12 раз меньше, чем за тот же период год назад.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом квартале банк доложил об убытках в 78,6 млн евро, а за 1 квартал 2021 года его доходы составили 119,3 млн евро.

Банк сообщил, что размер планируемого привлечения капитала остается на уровне 2,5 млрд евро. Доходы банка выросли на 8,7% по сравнению с предыдущим кварталом, преимущественно за счет продажи ценных бумаг.

Monte dei Paschi отложил 111,3 млн евро на покрытие убытков от кредитов. Это вдвое меньше, чем в предыдущем квартале, когда учреждение усилило критерии оценки некоторых плохих кредитов.

Новый CEO банка Луиджи Ловальо, бывший менеджер UniCredit, сейчас пересматривает стратегический план, который Monte dei Paschi предоставил европейским регуляторам в декабре 2021 года. Обновленный план будет учитывать комментарии регуляторов и изменения макроэкономической ситуации.

Справка Finance.ua:

Monte dei Paschi di Siena — это старейший банк из тех, которые до сих пор работают. Банк был основан 27 февраля 1472 года генеральным советом Сиенской республики. Его целью была выдача микрокредитов с небольшими процентными ставками тем жителям, которые не имели достаточного уровня дохода;

Италия национализировала банк в 2017 году, когда банк не прошел стресс-тестирование;

летом 2021 года Monte dei Paschi показал самые плохие результаты стресс-тестирования среди всех европейских банков. В настоящее время один из крупнейших банков Италии UniCredit ведет переговоры с правительством страны по поводу выкупа банку Monte dei Paschi.

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