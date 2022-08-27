Стамбул вошел в список самых популярных мест Европы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стамбул вошел в список самых популярных мест Европы

12
В этом году, когда наконец-то сняли большинство COVID-ограничений, в Турции показатели туризма превысили уровень до пандемии. Стамбул буквально переполнен туристами.
По данным местного управления культуры и туризма, число иностранцев в Стамбуле выросло в июне почти на 115% и превысило 1,47 миллиона человек. Больше всего сюда приезжают из США и стран Европы.
Эта цифра увеличилась более чем в два раза по сравнению с июнем прошлого года. Это также превысило уровни, наблюдавшиеся до COVID-пандемии.
Новые социологические данные показали, что количество иностранных посетителей в период с января по июнь 2022 года возросло до более 6,75 миллиона человек.

Из каких стран едут чаще всего

Туристы из Германии возглавили список стран, из которых летом приехало больше всего людей — 126 507 человек. Также едут туристы из:
  • Ирана.
  • США.
  • Великобритании.
  • Италии.
  • Франции.
Согласно отчету Всемирного Совета по путешествиям и туризму, этим летом Турция станет четвертым по популярности направлением по всей Европе.
По материалам:
Телеканал новин 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.