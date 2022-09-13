Стало известно, сколько за неделю продали земельных участков: лидеры продаж — Finance.ua

Стало известно, сколько за неделю продали земельных участков: лидеры продаж Сегодня 21:09 — Аграрный рынок

За неделю, с 5 по 12 сентября 2022 г., аграрии продали 407 земельных паев. Итого от старта рынка земли в Украине продано 43 695 участков общей площадью 151 095 га.

Об этом свидетельствуют аналитические данные обновленной онлайн-карты сельскохозяйственных земель Украины, которую запустили AgroPolit.com совместно с Zemelka.ua при поддержке нового земельного агентства Volodar.

Регионы-лидеры по количеству проданных паев от старта рынка земли:

Харьковщина — 5497;

Сумщина — 4 365;

Хмельнитчина — 3274.

Основные результаты за весь период по состоянию на 12 сентября 2022 г.:

средневзвешенная стоимость договора за один участок — 33 188 грн;

максимальная цена объекта купли-продажи — 5 035 000;

общее количество сделок купли-продажи земельных участков для товарного с/х производства (паи) — 43 695, что составляет 21% от всех сделок с землей;

другие виды сделок — 166 763;

суммарная площадь проданных паев — 151 095 га;

средний размер проданного участка — 3,46 га;

максимальный размер пая — 67,05 га.

Справка Finance.ua:

Как выбрать инвестиционно привлекательную землю:

Этап 1:

качество грунтов;

количество осадков;

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибыль к вычету процентов и налогов) с/х производителя с 1 га;

конкурентное окружение.

Этап 2:

потенциал увеличения доходности земельного участка;

размер арендной платы;

средний размер пая;

классификация арендаторов

Также эксперт советует проводить трехуровневую проверку каждого участка:

на аграрном уровне (аудит участка, оценка его местоположения, почвы, как используются, наличие деревьев, оврагов, болот);

на юридическом уровне (проверка права собственности, запрета и ограничения, чтобы участок не был под арестом или другими обременениями);

финансовый уровень (проверка договора аренды, уровня арендной платы и потенциала ее роста).

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