Стало известно, сколько за неделю продали земельных участков: лидеры продаж — Finance.ua
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Стало известно, сколько за неделю продали земельных участков: лидеры продаж

Аграрный рынок
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За неделю, с 5 по 12 сентября 2022 г., аграрии продали 407 земельных паев. Итого от старта рынка земли в Украине продано 43 695 участков общей площадью 151 095 га.
Об этом свидетельствуют аналитические данные обновленной онлайн-карты сельскохозяйственных земель Украины, которую запустили AgroPolit.com совместно с Zemelka.ua при поддержке нового земельного агентства Volodar.
Регионы-лидеры по количеству проданных паев от старта рынка земли:
  • Харьковщина — 5497;
  • Сумщина — 4 365;
  • Хмельнитчина — 3274.
Стало известно, сколько за неделю продали земельных участков: лидеры продаж
Основные результаты за весь период по состоянию на 12 сентября 2022 г.:
  • средневзвешенная стоимость договора за один участок — 33 188 грн;
  • максимальная цена объекта купли-продажи — 5 035 000;
  • общее количество сделок купли-продажи земельных участков для товарного с/х производства (паи) — 43 695, что составляет 21% от всех сделок с землей;
  • другие виды сделок — 166 763;
  • суммарная площадь проданных паев — 151 095 га;
  • средний размер проданного участка — 3,46 га;
  • максимальный размер пая — 67,05 га.

Справка Finance.ua:

Как выбрать инвестиционно привлекательную землю:
Этап 1:
  • качество грунтов;
  • количество осадков;
  • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибыль к вычету процентов и налогов) с/х производителя с 1 га;
  • конкурентное окружение.
Этап 2:
  • потенциал увеличения доходности земельного участка;
  • размер арендной платы;
  • средний размер пая;
  • классификация арендаторов
Также эксперт советует проводить трехуровневую проверку каждого участка:
  • на аграрном уровне (аудит участка, оценка его местоположения, почвы, как используются, наличие деревьев, оврагов, болот);
  • на юридическом уровне (проверка права собственности, запрета и ограничения, чтобы участок не был под арестом или другими обременениями);
  • финансовый уровень (проверка договора аренды, уровня арендной платы и потенциала ее роста).

Земля как инструмент инвестиции: советы эксперта

По материалам:
Finance.ua
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