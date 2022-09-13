Стало известно, сколько за неделю продали земельных участков: лидеры продаж — Finance.ua

Стало известно, сколько за неделю продали земельных участков: лидеры продаж
За неделю, с 5 по 12 сентября 2022 г., аграрии продали 407 земельных паев. Итого от старта рынка земли в Украине продано 43 695 участков общей площадью 151 095 га.
Об этом свидетельствуют аналитические данные обновленной онлайн-карты сельскохозяйственных земель Украины, которую запустили AgroPolit.com совместно с Zemelka.ua при поддержке нового земельного агентства Volodar.
Регионы-лидеры по количеству проданных паев от старта рынка земли:
- Харьковщина — 5497;
- Сумщина — 4 365;
- Хмельнитчина — 3274.
Основные результаты за весь период по состоянию на 12 сентября 2022 г.:
- средневзвешенная стоимость договора за один участок — 33 188 грн;
- максимальная цена объекта купли-продажи — 5 035 000;
- общее количество сделок купли-продажи земельных участков для товарного с/х производства (паи) — 43 695, что составляет 21% от всех сделок с землей;
- другие виды сделок — 166 763;
- суммарная площадь проданных паев — 151 095 га;
- средний размер проданного участка — 3,46 га;
- максимальный размер пая — 67,05 га.
Справка Finance.ua:
Как выбрать инвестиционно привлекательную землю:
Этап 1:
- качество грунтов;
- количество осадков;
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибыль к вычету процентов и налогов) с/х производителя с 1 га;
- конкурентное окружение.
Этап 2:
- потенциал увеличения доходности земельного участка;
- размер арендной платы;
- средний размер пая;
- классификация арендаторов
Также эксперт советует проводить трехуровневую проверку каждого участка:
- на аграрном уровне (аудит участка, оценка его местоположения, почвы, как используются, наличие деревьев, оврагов, болот);
- на юридическом уровне (проверка права собственности, запрета и ограничения, чтобы участок не был под арестом или другими обременениями);
- финансовый уровень (проверка договора аренды, уровня арендной платы и потенциала ее роста).
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