Стало известно, сколько украинцев донатит на ВСУ — результаты опроса Сегодня 09:35 — Личные финансы

Стало известно, сколько украинцев донатит на ВСУ — результаты опроса

Около 90% украинцев сказали о том, что они поддерживают волонтеров. Более половины (59,9%) респондентов поддержку выражают в форме денежных пожертвований. А чаще (56,1%) донаты отправляют на помощь Вооруженным силам Украины.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology, проведенного 7-14 декабря 2022 г.

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Отвечая на вопрос «Поддерживали ли вы волонтеров?», 35% респондентов ответили, «да и много», еще 54,1% — что поддерживали, но не много. 10,9% опрошенных не поддерживали волонтеров.

Инфографика: activegroup.com.ua

На вопрос о том, какая именно была эта поддержка, 59,9% респондентов ответили, что давали деньги, 19,8% — давали другие собственные ресурсы, а 20,2% — помогали руками.

Инфографика: activegroup.com.ua

Что касается направлений донатов, то более половины опрошенных (56,1%) сказали, что, имея выбор, направляли бы средства на поддержку Вооруженных сил Украины. 22,4% украинцев примерно одинаковый объем своих средств отдали бы на нужды ВСУ и поддержку пострадавших от войны. Больше на поддержку ВПЛ и других пострадавших от войны готовы донатить 6,1%, а преимущественно на нужды, не связанные непосредственно с войной — 3,4%. Не будут давать 3,7% респондентов. Затруднились ответить 8,2% опрошенных.

Инфографика: activegroup.com.ua

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