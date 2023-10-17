Стало известно, сколько тонн украинского зерна уничтожили россияне за последние три месяца — Finance.ua

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Стало известно, сколько тонн украинского зерна уничтожили россияне за последние три месяца

Аграрный рынок
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Стало известно, сколько тонн украинского зерна уничтожили россияне за последние три месяца
Стало известно, сколько тонн украинского зерна уничтожили россияне за последние три месяца
За последние три месяца россияне, совершая атаки по припортовой инфраструктуре Украины, уничтожили около 300 тысяч тонн зерна.
Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, по состоянию на 14 октября российские военные совершили 17 массированных атак по припортовой инфраструктуре Украины с момента выхода рф из зерновой сделки. Следовательно, оккупанты уничтожили почти 300 тысяч тонн зерна.
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«17 массированных атак с момента выхода россии из Зерновой сделки, снижение на 40% экспортного потенциала портов, почти 300 тысяч тонн уничтоженного зерна — это попытка россии усугубить продовольственный кризис в тех странах, которые зависят от украинских продуктов», — рассказал Кубраков.
В августе Украина открыла временные коридоры для выхода торговых судов из портов.
В сентябре из черноморских портов удалось вывезти 50 тысяч тонн агропродукции с помощью временного коридора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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