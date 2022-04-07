Стало известно, сколько нефти из резервов высвободят страны по всему миру — Finance.ua
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Стало известно, сколько нефти из резервов высвободят страны по всему миру

Сегодня 19:16Энергетика
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29 стран, входящих в Международное энергетическое агентство, готовы высвободить из своих стратегических резервов 120 миллионов баррелей нефти.
Об этом пишут The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники.
Речь идет о самой большой нефтяной интервенции в истории МЭА. По данным источников, 60 млн баррелей выделят США, еще 60 млн — остальные участники МЭА (в организацию входит 31 страна, в том числе большинство стран Европы, Австралия и Япония).
В начале марта организация уже объявила об высвобождении из резервов 60 млн баррелей, это было рекордом на тот момент. На минувшей неделе агентство сообщило о планах дополнительных нефтяных интервенций, но ничего не сказало об их масштабах.
Кроме того, США на прошлой неделе заявили, что готовы выводить из своего стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода, то есть около 180 млн баррелей.
По материалам: Економічна Правда
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