Стало известно, сколько нефти из резервов высвободят страны по всему миру — Finance.ua

Стало известно, сколько нефти из резервов высвободят страны по всему миру

Сегодня 19:16 — Энергетика

29 стран, входящих в Международное энергетическое агентство, готовы высвободить из своих стратегических резервов 120 миллионов баррелей нефти.

Речь идет о самой большой нефтяной интервенции в истории МЭА. По данным источников, 60 млн баррелей выделят США, еще 60 млн — остальные участники МЭА (в организацию входит 31 страна, в том числе большинство стран Европы, Австралия и Япония).

В начале марта организация уже объявила об высвобождении из резервов 60 млн баррелей, это было рекордом на тот момент. На минувшей неделе агентство сообщило о планах дополнительных нефтяных интервенций, но ничего не сказало об их масштабах.

Кроме того, США на прошлой неделе заявили, что готовы выводить из своего стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода, то есть около 180 млн баррелей.

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