Стало известно, сколько кредитов получили украинские аграрии — Finance.ua

Стало известно, сколько кредитов получили украинские аграрии
С начала года 6970 аграрных хозяйств получили 45,6 млрд грн банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» было профинансировано 4170 хозяйств на сумму 19,3 млрд грн.
Об этом сообщает Минагрополитики.
Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковским кредитам. Аграрии могут получить кредит до 90 млн грн под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и типа предприятия.
Наибольшие объемы кредитов по разным программам получили предприятия следующих областей:
- Киевская: 13,1 млрд грн — 650 предприятий;
- Кировоградская: 2,9 млрд грн — 856;
- Днепропетровска: 2,8 млрд грн — 517;
- Тернопольская: 2,7 млрд грн — 271;
- Львовская: 2,7 млрд грн — 420;
- Винницкая: 2,6 млрд грн — 659;
- Полтавская: 2,4 млрд грн — 392;
- Одесская: 2,4 млрд грн — 576.
По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия следующих областей:
- Киевская: 2,48 млрд грн — 387 хозяйств;
- Кировоградская: 1,9 млрд грн — 559;
- Винницкая: 1,78 млрд грн — 415;
- Харьковская: 1,7 млрд грн — 265;
- Одесская: 1,4 млрд грн — 372;
- Днепропетровска: 1,1 млрд грн — 260;
- Волынская: 1,1 млрд грн — 221.
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