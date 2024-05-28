Стало известно, сколько кредитов получили украинские аграрии — Finance.ua

Стало известно, сколько кредитов получили украинские аграрии Сегодня 21:33 — Кредит&Депозит

Стало известно, сколько кредитов получили украинские аграрии

С начала года 6970 аграрных хозяйств получили 45,6 млрд грн банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» было профинансировано 4170 хозяйств на сумму 19,3 млрд грн.

Об этом сообщает Минагрополитики

Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковским кредитам. Аграрии могут получить кредит до 90 млн грн под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и типа предприятия.

Наибольшие объемы кредитов по разным программам получили предприятия следующих областей:

Киевская: 13,1 млрд грн — 650 предприятий;

Кировоградская: 2,9 млрд грн — 856;

Днепропетровска: 2,8 млрд грн — 517;

Тернопольская: 2,7 млрд грн — 271;

Львовская: 2,7 млрд грн — 420;

Винницкая: 2,6 млрд грн — 659;

Полтавская: 2,4 млрд грн — 392;

Одесская: 2,4 млрд грн — 576.

По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия следующих областей:

Киевская: 2,48 млрд грн — 387 хозяйств;

Кировоградская: 1,9 млрд грн — 559;

Винницкая: 1,78 млрд грн — 415;

Харьковская: 1,7 млрд грн — 265;

Одесская: 1,4 млрд грн — 372;

Днепропетровска: 1,1 млрд грн — 260;

Волынская: 1,1 млрд грн — 221.

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