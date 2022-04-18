Стало известно, сколько компаний в Украине начали процедуру банкротства с начала войны — Finance.ua

Стало известно, сколько компаний в Украине начали процедуру банкротства с начала войны

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Стало известно, сколько компаний в Украине начали процедуру банкротства с начала войны

Всего 16 компаний в Украине начали процедуру банкротства с начала войны.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Заявление на открытие дела о банкротстве упало в 10 раз — с 1100 в феврале 2022 года до 16 в марте и апреле в целом. Такая ситуация связана, в частности, и с усложненной работой судов в регионах, где проходят боевые действия.

Как отмечается, сама процедура открытия производства по делу о банкротстве после введения военного положения не изменилась.

Как открыть производство по делу о банкротстве

Открыть производство по делу о банкротстве по юридическому лицу, зарегистрированному в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории, необходимо обратиться с заявлением в хозяйственный суд, на территории которого зарегистрирован должник.

При подаче заявления следует учитывать, что подсудность судов, на территории юрисдикции которых ведутся боевые действия, временно передана другим судам:

Территориальная подсудность хозяйственных судов Херсонской и Николаевской областей передана Хозяйственному суду Одесской области;

Сумской и Черниговской областей — Хозяйственному суду Черкасской области;

Сведения о передаче подсудности Хозяйственных судов Харьковской, Луганской, Донецкой областей отсутствуют. Но согласно последним сообщениям на сайтах этих судов, они работают и принимают корреспонденцию.

«Стоит отметить, что продолжают действовать нормы ответственности руководителя юридического лица, если в течение месяца с момента наступления угрозы неплатежеспособности руководитель не подал в суд заявление об открытии производства по делу о банкротстве. Поэтому не следует пренебрегать нормами Кодекса Украины по процедурам банкротства даже в военное время», — сообщил арбитражный управляющий Руслан Бандуристый.

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