Стало известно, сколько часов в Киевской области не будет электроснабжения — Finance.ua

Стало известно, сколько часов в Киевской области не будет электроснабжения Сегодня 16:30 — Энергетика

Из-за российских ракетных ударов отключение электроэнергии для бытовых потребителей и предприятий в Киевской области продлится два часа.

Об этом сообщает пресс-служба «ДТЭК Киевские электросети»

Отмечается, что для сохранения целостности энергосистемы НЭК «Укрэнерго» приняла решение о временном ограничении электроснабжения части промышленных предприятий и бытовых потребителей в Киевской области.

«Критические объекты социальной сферы — больницы, метрополитен, спасательные службы и т.п. — обеспечиваются электроэнергией в полном объеме. Для сбалансирования энергосистемы страны, ожидается, что продолжительность отключений будет около 2-х часов», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что утром 10 октября россия нанесла ракетный удар по ряду объектов энергетической инфраструктуры столицы и области.

Со своей стороны энергетики «ДТЭК Киевские региональные электросети» совместно со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.

УНІАН По материалам:

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