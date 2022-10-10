Стало известно, сколько часов в Киевской области не будет электроснабжения — Finance.ua

Стало известно, сколько часов в Киевской области не будет электроснабжения
Из-за российских ракетных ударов отключение электроэнергии для бытовых потребителей и предприятий в Киевской области продлится два часа.
Об этом сообщает пресс-служба «ДТЭК Киевские электросети»
Отмечается, что для сохранения целостности энергосистемы НЭК «Укрэнерго» приняла решение о временном ограничении электроснабжения части промышленных предприятий и бытовых потребителей в Киевской области.
«Критические объекты социальной сферы — больницы, метрополитен, спасательные службы и т.п. — обеспечиваются электроэнергией в полном объеме. Для сбалансирования энергосистемы страны, ожидается, что продолжительность отключений будет около 2-х часов», — говорится в сообщении.
В компании напомнили, что утром 10 октября россия нанесла ракетный удар по ряду объектов энергетической инфраструктуры столицы и области.
Со своей стороны энергетики «ДТЭК Киевские региональные электросети» совместно со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.
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