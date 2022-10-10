Стало известно, когда заработает сервис «э-Очередь» для водителей грузовиков — Finance.ua

Стало известно, когда заработает сервис «э-Очередь» для водителей грузовиков Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Стало известно, когда заработает сервис «э-Очередь» для водителей грузовиков

Бесплатный сервис «э-Очередь», который позволит водителям грузовиков приезжать на пункт пропуска перед самым прохождением контроля, заработает в тестовом режиме в конце октября.

Об этом сообщил заместитель главы Госслужбы Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ) Никита Лагунин.

«Система автоматически, без человеческого вмешательства, будет распределять заявителей на два потока — приоритетная очередь и общая. Право первоочередного проезда будут иметь, в частности, перевозчики скоропортящихся товаров. Какие именно товары транспортирует перевозчик, система „э-Очередь“ будет различать по данным таможенной декларации, сведения о которой нужно будет вносить при записи в очередь. Для любых других товаров приоритетов, предусмотренных действующей нормативной базой, не будет», — пояснил Лагунин.

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Среди преимуществ проекта «э-Очередь» для государства представитель ГСБТ назвал возможность оперативно отслеживать и анализировать транспортные потоки на отдельных участках трасс, ведущих к границе.

Кроме того, этот сервис поможет в борьбе с коррупционными рисками благодаря прозрачности системы и устранению влияния человеческого фактора на продвижение отдельных транспортных средств в очереди, отметил он.

«Внедрение „э-Очереди“ будет способствовать оптимизации бизнес-процессов через удобный механизм онлайн-записи и мониторинга продвижения очереди для пересечения границы, минимизации времени физического простоя грузовика непосредственно в живой очереди на границе. Это, в свою очередь, снизит себестоимость услуги перевозки, поскольку уменьшится время простоя грузовика перед границей», — отметил Лагунин.

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